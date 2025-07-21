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  4. «Ожидания максимальные». Игрок Полесья – о старте нового сезона
Украина. Премьер лига
21 июля 2025, 22:36 | Обновлено 21 июля 2025, 22:38
181
0

«Ожидания максимальные». Игрок Полесья – о старте нового сезона

Сергей Чоботенко проанализировал работу команды во время межсезонья

21 июля 2025, 22:36 | Обновлено 21 июля 2025, 22:38
181
0
«Ожидания максимальные». Игрок Полесья – о старте нового сезона
ФК Полесье. Сергей Чоботенко

Полузащитник житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко подвел итоги учебно-тренировочного сбора в Австрии.

«Все сложно было: и физическая нагрузка была сложной, и новые тренерские требования. Это все в общем было очень тяжело, но по матчам видно, что команда привила эти требования и уже есть картинка на футбольном поле.

Команда готова. Преодолели такой этап, и была очень тяжелая работа, поэтому все уже в предвкушении матчей и ждут, когда обновятся официальные матчи.

Вы знаете нашего президента максимальные требования. Ожидания максимальны. По-другому не можем», – сказал Чоботенко.

Напомним, что 24 июля «Полесье» сыграет первый матч против «Санта-Коломы» во втором раунде Лиги конференций. Поединок начнется в 20:00 на арене «Татран» в словацком Прешове.

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Сергей Чоботенко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы Лига конференций
Андрей Витренко Источник: ФК Полесье
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