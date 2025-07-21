Украина. Премьер лига21 июля 2025, 21:32 | Обновлено 21 июля 2025, 21:46
63
0
Аккаунт УАФ в соцсети X (Twitter) взломан злоумышленниками
В Украинской ассоциации футбола работают, чтобы восстановить доступ
21 июля 2025, 21:32 | Обновлено 21 июля 2025, 21:46
63
0
Аккаунт Украинской ассоциации футбола в соцсети X (Twitter) взломан.
Злоумышленники, взломавшие страницу, предлагают полудоманить.
В Украинской ассоциации футбола официально сообщили:
- «Аккаунт УАФ в X (Twitter) взломали. Мы работаем над тем, чтобы восстановить доступ к странице».
Аккаунт УАФ в соцсети X (Twitter) взломан
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