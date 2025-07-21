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  4. Аккаунт УАФ в соцсети X (Twitter) взломан злоумышленниками
Украина. Премьер лига
21 июля 2025, 21:32 | Обновлено 21 июля 2025, 21:46
63
0

Аккаунт УАФ в соцсети X (Twitter) взломан злоумышленниками

В Украинской ассоциации футбола работают, чтобы восстановить доступ

21 июля 2025, 21:32 | Обновлено 21 июля 2025, 21:46
63
0
Аккаунт УАФ в соцсети X (Twitter) взломан злоумышленниками
УАФ

Аккаунт Украинской ассоциации футбола в соцсети X (Twitter) взломан.

Злоумышленники, взломавшие страницу, предлагают полудоманить.

В Украинской ассоциации футбола официально сообщили:

  • «Аккаунт УАФ в X (Twitter) взломали. Мы работаем над тем, чтобы восстановить доступ к странице».

Аккаунт УАФ в соцсети X (Twitter) взломан

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Украинская ассоциация футбола хакеры X (Twitter) азарт лудомания
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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