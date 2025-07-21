Лига чемпионов21 июля 2025, 20:54 | Обновлено 21 июля 2025, 21:30
2134
4
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Хамрун – Динамо
Поединок состоится 22 июля
21 июля 2025, 20:54 | Обновлено 21 июля 2025, 21:30
2134
4
Во вторник, 22 июля, состоится поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся мальтийский «Хамрун Спартанс» и киевское «Динамо».
Матч пройдет в Паоле на стадионе «Хибернианс», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, поединок будет транслировать украинский канал 2+2. Переговоры о праве на трансляцию велись до последнего момента и завершились успешно.
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Комментарии 4
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Хоч канал нормальний буде показувати.
Мега-матч
Чудово, а то задовбали зі своїм мегогоу
А Мегого, що все.?!
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