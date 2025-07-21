Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Хамрун – Динамо

Во вторник, 22 июля, состоится поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся мальтийский «Хамрун Спартанс» и киевское «Динамо».

Матч пройдет в Паоле на стадионе «Хибернианс», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

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По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, поединок будет транслировать украинский канал 2+2. Переговоры о праве на трансляцию велись до последнего момента и завершились успешно.