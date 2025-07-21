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  4. «Личные дела». В Ворскле объяснили, почему не защитили Любеновича
Украина. Первая лига
21 июля 2025, 21:13 |
515
1

«Личные дела». В Ворскле объяснили, почему не защитили Любеновича

Полтавский клуб уже перелистнул для себя страницу с сербским специалистом

21 июля 2025, 21:13 |
515
1
«Личные дела». В Ворскле объяснили, почему не защитили Любеновича
ФК Ворскла. Желько Любенович

Пресс-служба полтавской «Ворсклы» отреагировала на интервью бывшего главного тренера команды Желько Любеновича, который покинул клуб через 17 дней после назначения на должность из-за угроз агентов:

«Тема Любеновича для ФК «Ворскла» уже перевернутая страница. Возникшая ситуация – личное дело тренера. Мы пошли ему навстречу и закрыли эту тему».

Ранее Ярослав Зварич, один из агентов, которого обвиняют в давлении на Желько Любеновича, заявил, что не угрожал сербскому специалисту.

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Желько Любенович чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины отставка футбольные агенты Ворскла Полтава
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
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vruthiy-112
Желько перехрестився.!!!
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