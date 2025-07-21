Украина. Первая лига21 июля 2025, 21:13 |
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«Личные дела». В Ворскле объяснили, почему не защитили Любеновича
Полтавский клуб уже перелистнул для себя страницу с сербским специалистом
21 июля 2025, 21:13 |
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Пресс-служба полтавской «Ворсклы» отреагировала на интервью бывшего главного тренера команды Желько Любеновича, который покинул клуб через 17 дней после назначения на должность из-за угроз агентов:
«Тема Любеновича для ФК «Ворскла» уже перевернутая страница. Возникшая ситуация – личное дело тренера. Мы пошли ему навстречу и закрыли эту тему».
Ранее Ярослав Зварич, один из агентов, которого обвиняют в давлении на Желько Любеновича, заявил, что не угрожал сербскому специалисту.
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