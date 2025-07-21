«Личные дела». В Ворскле объяснили, почему не защитили Любеновича

Пресс-служба полтавской «Ворсклы» отреагировала на интервью бывшего главного тренера команды Желько Любеновича, который покинул клуб через 17 дней после назначения на должность из-за угроз агентов:

«Тема Любеновича для ФК «Ворскла» уже перевернутая страница. Возникшая ситуация – личное дело тренера. Мы пошли ему навстречу и закрыли эту тему».

Ранее Ярослав Зварич, один из агентов, которого обвиняют в давлении на Желько Любеновича, заявил, что не угрожал сербскому специалисту.