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  4. Четыре новичка Реала имеют самые длинные контракты с клубом
Испания
21 июля 2025, 19:48 |
281
1

Четыре новичка Реала имеют самые длинные контракты с клубом

До какого года действителен договор Лунина со «сливочными»?

21 июля 2025, 19:48 |
281
1
Четыре новичка Реала имеют самые длинные контракты с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал Transfermarkt опубликовал интересный список игроков «Реала» и их контрактами с клубом.

Интересным фактом является то, что четыре новых футболиста, которые стали игроками королевского клуба этим летом, имеют самые длинные контракты.

Договор Андрея Лунина также среди самых длинных в команде.

Самые длинные конечные сроки контрактов игроков Реала

  • 2031 – Трент Александер- Арнольд (Англия)
  • 2031 – Альваро Каррерас (Испания)
  • 2031 – Франко Мастантуоно (Аргентина)
  • 2030 – Дин Хейсен (Испания)
  • 2030 – Эндрик (Бразилия)
  • 2030 – Андрей Лунин (Украина)
  • 2029 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 2029 – Джуд Беллингем (Англия)
  • 2029 – Федерико Вальверде (Уругвай)
  • 2029 – Эдуардо Камавинга (Франция)
  • 2029 – Арда Гюлер (Турция)
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Transfermarkt Трент Александер-Арнольд трансферы Ла Лиги Дин Хейсен Андрей Лунин Альваро Каррерас Франко Мастантуоно
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Victor673256ua
Реал любить забирати вільних агентів. Але себе від такого вирішив убеспечити)
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