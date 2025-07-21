Четыре новичка Реала имеют самые длинные контракты с клубом
До какого года действителен договор Лунина со «сливочными»?
Известный портал Transfermarkt опубликовал интересный список игроков «Реала» и их контрактами с клубом.
Интересным фактом является то, что четыре новых футболиста, которые стали игроками королевского клуба этим летом, имеют самые длинные контракты.
Договор Андрея Лунина также среди самых длинных в команде.
Самые длинные конечные сроки контрактов игроков Реала
- 2031 – Трент Александер- Арнольд (Англия)
- 2031 – Альваро Каррерас (Испания)
- 2031 – Франко Мастантуоно (Аргентина)
- 2030 – Дин Хейсен (Испания)
- 2030 – Эндрик (Бразилия)
- 2030 – Андрей Лунин (Украина)
- 2029 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 2029 – Джуд Беллингем (Англия)
- 2029 – Федерико Вальверде (Уругвай)
- 2029 – Эдуардо Камавинга (Франция)
- 2029 – Арда Гюлер (Турция)
🗓️ Los cuatro fichajes del Real Madrid son los futbolistas con los contratos más prolongados del plantel blanco.— Transfermarkt.es (@TMes_news) July 21, 2025
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