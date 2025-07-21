Четыре новичка Реала имеют самые длинные контракты с клубом

Известный портал Transfermarkt опубликовал интересный список игроков «Реала» и их контрактами с клубом.

Интересным фактом является то, что четыре новых футболиста, которые стали игроками королевского клуба этим летом, имеют самые длинные контракты.

Договор Андрея Лунина также среди самых длинных в команде.

Самые длинные конечные сроки контрактов игроков Реала

2031 – Трент Александер- Арнольд (Англия)

2031 – Альваро Каррерас (Испания)

2031 – Франко Мастантуоно (Аргентина)

2030 – Дин Хейсен (Испания)

2030 – Эндрик (Бразилия)

2030 – Андрей Лунин (Украина)

2029 – Килиан Мбаппе (Франция)

2029 – Джуд Беллингем (Англия)

2029 – Федерико Вальверде (Уругвай)

2029 – Эдуардо Камавинга (Франция)

2029 – Арда Гюлер (Турция)