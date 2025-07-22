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  4. ФОТО. Игрок Динамо проведал детей в Африке
Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 12:52 |
331
0

ФОТО. Игрок Динамо проведал детей в Африке

Самба Диалло во время отпуска приехал на родину

22 июля 2025, 12:52 |
331
0
ФОТО. Игрок Динамо проведал детей в Африке
Самба Диалло

Сенегальский вингер киевского «Динамо» Самба Диалло во время летнего отпуска приехал на родину.

23-летний футболист посетил местную академию, чтобы навестить детей.

В сезоне 2024/25 Самба Диалло на правах аренды сыграл 19 матчей за иерусалимский «Хапоэль», забив 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Александр Шовковский не рассчитывает на Самбу Диалло.

ФОТО. Игрок Динамо посетил детей в Африке

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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