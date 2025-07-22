Украина. Премьер лига22 июля 2025, 12:52 |
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ФОТО. Игрок Динамо проведал детей в Африке
Самба Диалло во время отпуска приехал на родину
22 июля 2025, 12:52 |
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Сенегальский вингер киевского «Динамо» Самба Диалло во время летнего отпуска приехал на родину.
23-летний футболист посетил местную академию, чтобы навестить детей.
В сезоне 2024/25 Самба Диалло на правах аренды сыграл 19 матчей за иерусалимский «Хапоэль», забив 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Александр Шовковский не рассчитывает на Самбу Диалло.
ФОТО. Игрок Динамо посетил детей в Африке
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