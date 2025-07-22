ФОТО. Игрок Динамо проведал детей в Африке

Сенегальский вингер киевского «Динамо» Самба Диалло во время летнего отпуска приехал на родину.

23-летний футболист посетил местную академию, чтобы навестить детей.

В сезоне 2024/25 Самба Диалло на правах аренды сыграл 19 матчей за иерусалимский «Хапоэль», забив 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Александр Шовковский не рассчитывает на Самбу Диалло.

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