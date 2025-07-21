Клуб Первой лиги принял решение попрощаться с экс-игроком Металлиста 1925

Украинский футбольный клуб «Феникс-Мариуполь» из Первой лиги решил прекратить сотрудничество с 26-летним защитником Вадимом Черваком.

По словам главного тренера клуба Максима Фещука, в ближайшее время «Феникс-Мариуполь» расторгнет контракт с футболистом.

«Будет расторгнут контракт с центральным защитником Вадимом Черваком.

До этого мы подписали соглашение, а теперь будем его расторгать. Есть некоторые моменты, у него есть желание покинуть наш коллектив», – сказал Фещук.

Вадим перебрался в клуб в марте этого года на правах свободного агента. На счету футболиста восемь матчей и ноль результативных действий.

Ранее Червак выступал за «Металлист 1925», «Ворсклу», «Полесье», «Влашим» (Чехия) и «Земплин» (Словакия).