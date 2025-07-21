Юлия Стародубцева – Магдалена Френх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 22 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 74) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, США.

В первом раунде основной сетки украинка, которая прошла квалификацию, сыграет против представительницы Польши Магдалены Френх (WTA 24). Поединок состоится пятым запуском на корте №4 после игры Тьен – Нава. Ориентировочное время начала матча – 01:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу польки.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Винус Уильямс, либо против Пейтон Стернс.

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