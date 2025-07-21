Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

22 июля, свою встречу в первом круге турнира в Вашингтоне проведут Юлия Стародубцева (WTA 74) и Магдалена Френх (WTA 24).

Матч начнется в 01:00 по киевскому времени.

Юлия Стародубцева

Украинка в этом сезоне проиграла большинство своих матчей, 17 побед при 22 поражениях, но в рейтинге поднялась, сумев плотно закрепиться в топ-100. В Вашингтоне Стародубцева начала с квалификации, первый матч против Ребекки Марино из Канады был непростым, встречу тоже прерывали откладывали, но в итоге удалось выиграть – 6:4, 7:5. Не было проблем во втором поединке с американкой Аланой Смит, разгромив соперницу со счетом 6:2, 6:0.

Пока на харде украинке было тяжело в этом году, всего 5 побед в 14 матчах, хотя этот турнир может стать своеобразным прорывом. Стародубцева в хорошей форме, она может выдать сильное выступление.

Магдалена Френх

Крайне слабый сезон проводит польская спортсменка, на ее счету только 8 побед при 18 поражениях. В мировом рейтинге спортсменка потеряла только одну позицию в рейтинге, продолжая входить в топ-30.

Френх явно не в форме, она проиграла 5 из 6 последних встреч, хотя большинство соперниц было высокого уровня. Не радует и статистика выступлений на харде в этом сезоне, всего 3 победы в 12 встречах. Полька провалилась на последнем Уимблдоне, уступив канадке Виктории Мбоко – 3:6, 2:6. Хоть результаты Френх и не впечатляют, она еще представляет опасность, способна показывать теннис хорошего уровня. Если так будет продолжаться, полька сильно упадет в мировом рейтинге.

Личные встречи

Спортсменки играли между собой всего раз, матч состоялся два года назад, в рамках квалификации турнира в Сан-Диего, тогда Френх уверенно выиграла в двух сетах – 6:1, 6:3.

Прогноз

На бумаге, минимальное преимущество букмекеры отдают польской спортсменке. Выйдут на корт примерно равные теннисистки, так что можно ожидать любого исхода.

За счет матчей квалификации, Стародубцева успела почувствовать уверенность в себе. Думаю, украинка имеет неплохие шансы на победу, поставлю на ее успех с форой +2,5 гейма за 1,73.