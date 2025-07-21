Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Юлия Стародубцева – Магдалена Френх. Прогноз на матч WTA 500 в Вашингтоне
WTA
21 июля 2025, 17:27 |
289
0

Юлия Стародубцева – Магдалена Френх. Прогноз на матч WTA 500 в Вашингтоне

Поединок состоится 22 июля и начнется ориентировочно в 01:00 по Киеву

21 июля 2025, 17:27 |
289
0
Юлия Стародубцева – Магдалена Френх. Прогноз на матч WTA 500 в Вашингтоне
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

22 июля, свою встречу в первом круге турнира в Вашингтоне проведут Юлия Стародубцева (WTA 74) и Магдалена Френх (WTA 24).

Матч начнется в 01:00 по киевскому времени.

Юлия Стародубцева

Украинка в этом сезоне проиграла большинство своих матчей, 17 побед при 22 поражениях, но в рейтинге поднялась, сумев плотно закрепиться в топ-100. В Вашингтоне Стародубцева начала с квалификации, первый матч против Ребекки Марино из Канады был непростым, встречу тоже прерывали откладывали, но в итоге удалось выиграть – 6:4, 7:5. Не было проблем во втором поединке с американкой Аланой Смит, разгромив соперницу со счетом 6:2, 6:0.

Пока на харде украинке было тяжело в этом году, всего 5 побед в 14 матчах, хотя этот турнир может стать своеобразным прорывом. Стародубцева в хорошей форме, она может выдать сильное выступление.

Магдалена Френх

Крайне слабый сезон проводит польская спортсменка, на ее счету только 8 побед при 18 поражениях. В мировом рейтинге спортсменка потеряла только одну позицию в рейтинге, продолжая входить в топ-30.

Френх явно не в форме, она проиграла 5 из 6 последних встреч, хотя большинство соперниц было высокого уровня. Не радует и статистика выступлений на харде в этом сезоне, всего 3 победы в 12 встречах. Полька провалилась на последнем Уимблдоне, уступив канадке Виктории Мбоко – 3:6, 2:6. Хоть результаты Френх и не впечатляют, она еще представляет опасность, способна показывать теннис хорошего уровня. Если так будет продолжаться, полька сильно упадет в мировом рейтинге.

Личные встречи

Спортсменки играли между собой всего раз, матч состоялся два года назад, в рамках квалификации турнира в Сан-Диего, тогда Френх уверенно выиграла в двух сетах – 6:1, 6:3.

Прогноз

На бумаге, минимальное преимущество букмекеры отдают польской спортсменке. Выйдут на корт примерно равные теннисистки, так что можно ожидать любого исхода.

За счет матчей квалификации, Стародубцева успела почувствовать уверенность в себе. Думаю, украинка имеет неплохие шансы на победу, поставлю на ее успех с форой +2,5 гейма за 1,73.

Прогноз Sport.ua
Юлия Стародубцева
22.07.2025 -
01:00
Магдалена Френх
Фора Стародубцевой (+2.5) 1.73 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Слован – Зриньски. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Хамрун Спартанс – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Со Свитолиной, Костюк. Назван состав Украины на финал Кубка Билли Джин Кинг
Юлия Стародубцева Магдалена Френх WTA Вашингтон прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Дюбуа: «Иди отсоси своему лучшему другу Усику»
Бокс | 21 июля 2025, 07:47 12
Тренер Дюбуа: «Иди отсоси своему лучшему другу Усику»
Тренер Дюбуа: «Иди отсоси своему лучшему другу Усику»

Дон Чарльз дал совет Дереку Чисоре

Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
Бокс | 21 июля 2025, 09:31 53
Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа

Украинец не ответил на лозунг: «Слава Украине»

Жеребьевка определила потенциального соперника Шахтера в Q3 Лиги Европы
Футбол | 21.07.2025, 14:23
Жеребьевка определила потенциального соперника Шахтера в Q3 Лиги Европы
Жеребьевка определила потенциального соперника Шахтера в Q3 Лиги Европы
Красюк эксклюзивно ответил, кто лучше: Усик или братья Кличко
Бокс | 21.07.2025, 00:21
Красюк эксклюзивно ответил, кто лучше: Усик или братья Кличко
Красюк эксклюзивно ответил, кто лучше: Усик или братья Кличко
Стал известен состав Испании на четвертьфинал КБДК-2025 против Украины
Теннис | 21.07.2025, 18:10
Стал известен состав Испании на четвертьфинал КБДК-2025 против Украины
Стал известен состав Испании на четвертьфинал КБДК-2025 против Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик может потерять титул абсолютного чемпиона мира. Что случилось?
Усик может потерять титул абсолютного чемпиона мира. Что случилось?
20.07.2025, 11:18 28
Бокс
Милевский проехался по Лунину за поездку на бой Усик – Дюбуа
Милевский проехался по Лунину за поездку на бой Усик – Дюбуа
20.07.2025, 15:24 10
Футбол
Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и снова стал абсолютным чемпионом мира
Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и снова стал абсолютным чемпионом мира
20.07.2025, 00:39 184
Бокс
Источник: Бенфика выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста
Источник: Бенфика выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста
20.07.2025, 23:51 1
Футбол
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
20.07.2025, 00:50 11
Бокс
Неожиданный лидер, Ямаль вне топ-5. Рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Неожиданный лидер, Ямаль вне топ-5. Рейтинг фаворитов на Золотой мяч
20.07.2025, 20:47 4
Футбол
Экс-тренер Шахтера: «Смерть этого тренера Динамо взволновала всех»
Экс-тренер Шахтера: «Смерть этого тренера Динамо взволновала всех»
19.07.2025, 19:22
Футбол
Джошуа кратко отреагировал на победу Усика и не поздравил украинца
Джошуа кратко отреагировал на победу Усика и не поздравил украинца
20.07.2025, 12:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем