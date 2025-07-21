Неожиданный лидер. Самые дорогие продажи в истории клубов Лиги 1

Известный портал Transfermarkt составил список клубов французской Лиги 1 и их самых дорогих продаж в истории.

Несмотря на гегемонию «ПСЖ» в чемпионате последних лет, первое место в этом рейтинге занимает клуб «Монако», который продал Килиана Мбаппе в состав парижан за 180 млн евро.

На второй позиции находится сам «ПСЖ», который продал бразильца Неймара в «Аль-Хиляль» за 90 млн.

Тройку лидеров замыкает трансфер «Лилля», а именно продажа Николя Пепе в лондонский «Арсенал» за 80 млн.

В топ-5 также вошли: «Лион» (Танги Ндомбеле – 62 млн) и «Ницца» (Жереми Доку – 60 млн).