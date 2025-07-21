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Лига Европы
21 июля 2025, 15:58 | Обновлено 21 июля 2025, 16:04
372
2

Шахтер ранее неизменно проходил турецкий барьер

В 9 матчах с командами из Турции горняки одержали 8 побед

21 июля 2025, 15:58 | Обновлено 21 июля 2025, 16:04
372
2
Шахтер ранее неизменно проходил турецкий барьер
Getty Images/Global Images Ukraine

За путевку в третий квалификационный раунд Лиги Европы «Шахтеру» предстоит побороться с «Бешикташем». Ранее горняки трижды встречались с командами из Турции на стадии плей-офф и во всех случаях проходили в следующий круг. В целом же в 9 матчах с турецкими клубами оранжево-черные отпраздновали 8 викторий, а одну встречу завершили вничью, 18 мячей забили и только один пропустили.

В свою очередь «Бешикташ» преодолевал украинский барьер в двух случаях из пяти. А в 14 играх с нашими командами черно-белые одержали пять побед при двух ничьих и семи поражениях (мячи 12-30).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Шахтер против турецких клубов в еврокубках

9 игр: +8=1-0, 18-1

Сезон

Ранг

Стадия

Турция

Счет

1996/97

КИ

ГТ

Антальяспор

1:0 (д)

2009/10

ЛЕ

КР4

Сивасспор

3:0 (г)

2:0 (д)

2015/16

ЛЧ

КР3

Фенербахче

0:0 (г)

3:0 (д)

2016/17

ЛЕ

КР4

Истанбул ББ

2:1 (г)

2:0 (д)

2016/17

ЛЕ

ГТ

Коньяспор

1:0 (г)

4:0 (д)

Бешикташ против украинских клубов в еврокубках

14 игр: +5=2-7, 12-30

Сезон

Ранг

Стадия

Украина

Счет

1986/87

КЧ

1/4

Динамо

0:5 (д)

0:2 (г)

2002/03

КУ

1/16

Динамо

3:1 (д)

0:0 (г)

2008/09

КУ

Р1

Металлист

1:0 (д)

1:4 (г)

2010/11

ЛЕ

1/16

Динамо

1:4 (д)

0:4 (г)

2011/12

ЛЕ

ГТ

Динамо

0:1 (г)

1:0 (д)

2016/17

ЛЧ

ГТ

Динамо

1:1 (д)

0:6 (г)

2023/24

ЛК

КР4

Динамо

3:2 (г)

1:0 (д)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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цифры и факты Шахтер Донецк Бешикташ Лига Европы
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 2
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Saltovka
Я думаю, если надо Ахметов чемоданчик завезёт туркам. Ничего зазорного в этом для победы нет.
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0
zzg77
Нехай і зараз проходить! Хто проти?
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