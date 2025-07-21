Шахтер ранее неизменно проходил турецкий барьер
В 9 матчах с командами из Турции горняки одержали 8 побед
За путевку в третий квалификационный раунд Лиги Европы «Шахтеру» предстоит побороться с «Бешикташем». Ранее горняки трижды встречались с командами из Турции на стадии плей-офф и во всех случаях проходили в следующий круг. В целом же в 9 матчах с турецкими клубами оранжево-черные отпраздновали 8 викторий, а одну встречу завершили вничью, 18 мячей забили и только один пропустили.
В свою очередь «Бешикташ» преодолевал украинский барьер в двух случаях из пяти. А в 14 играх с нашими командами черно-белые одержали пять побед при двух ничьих и семи поражениях (мячи 12-30).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Шахтер против турецких клубов в еврокубках
9 игр: +8=1-0, 18-1
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Турция
|
Счет
|
|
1996/97
|
КИ
|
ГТ
|
Антальяспор
|
1:0 (д)
|
|
2009/10
|
ЛЕ
|
КР4
|
Сивасспор
|
3:0 (г)
|
2:0 (д)
|
2015/16
|
ЛЧ
|
КР3
|
Фенербахче
|
0:0 (г)
|
3:0 (д)
|
2016/17
|
ЛЕ
|
КР4
|
Истанбул ББ
|
2:1 (г)
|
2:0 (д)
|
2016/17
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Коньяспор
|
1:0 (г)
|
4:0 (д)
Бешикташ против украинских клубов в еврокубках
14 игр: +5=2-7, 12-30
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Украина
|
Счет
|
|
1986/87
|
КЧ
|
1/4
|
Динамо
|
0:5 (д)
|
0:2 (г)
|
2002/03
|
КУ
|
1/16
|
Динамо
|
3:1 (д)
|
0:0 (г)
|
2008/09
|
КУ
|
Р1
|
Металлист
|
1:0 (д)
|
1:4 (г)
|
2010/11
|
ЛЕ
|
1/16
|
Динамо
|
1:4 (д)
|
0:4 (г)
|
2011/12
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Динамо
|
0:1 (г)
|
1:0 (д)
|
2016/17
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
1:1 (д)
|
0:6 (г)
|
2023/24
|
ЛК
|
КР4
|
Динамо
|
3:2 (г)
|
1:0 (д)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
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