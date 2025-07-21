Шахтер ранее неизменно проходил турецкий барьер

За путевку в третий квалификационный раунд Лиги Европы «Шахтеру» предстоит побороться с «Бешикташем». Ранее горняки трижды встречались с командами из Турции на стадии плей-офф и во всех случаях проходили в следующий круг. В целом же в 9 матчах с турецкими клубами оранжево-черные отпраздновали 8 викторий, а одну встречу завершили вничью, 18 мячей забили и только один пропустили.

В свою очередь «Бешикташ» преодолевал украинский барьер в двух случаях из пяти. А в 14 играх с нашими командами черно-белые одержали пять побед при двух ничьих и семи поражениях (мячи 12-30).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Шахтер против турецких клубов в еврокубках

9 игр: +8=1-0, 18-1

Сезон Ранг Стадия Турция Счет 1996/97 КИ ГТ Антальяспор 1:0 (д) 2009/10 ЛЕ КР4 Сивасспор 3:0 (г) 2:0 (д) 2015/16 ЛЧ КР3 Фенербахче 0:0 (г) 3:0 (д) 2016/17 ЛЕ КР4 Истанбул ББ 2:1 (г) 2:0 (д) 2016/17 ЛЕ ГТ Коньяспор 1:0 (г) 4:0 (д)

Бешикташ против украинских клубов в еврокубках

14 игр: +5=2-7, 12-30

Сезон Ранг Стадия Украина Счет 1986/87 КЧ 1/4 Динамо 0:5 (д) 0:2 (г) 2002/03 КУ 1/16 Динамо 3:1 (д) 0:0 (г) 2008/09 КУ Р1 Металлист 1:0 (д) 1:4 (г) 2010/11 ЛЕ 1/16 Динамо 1:4 (д) 0:4 (г) 2011/12 ЛЕ ГТ Динамо 0:1 (г) 1:0 (д) 2016/17 ЛЧ ГТ Динамо 1:1 (д) 0:6 (г) 2023/24 ЛК КР4 Динамо 3:2 (г) 1:0 (д)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.