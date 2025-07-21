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21 июля 2025, 16:54 | Обновлено 21 июля 2025, 16:57
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0

ВИДЕО. 14-летний брат Карлоса Алькараса Хайме демонстрирует свой потенциал

Младший брат Карлитоса проводит тренировки в клубе La Manga в Испании

21 июля 2025, 16:54 | Обновлено 21 июля 2025, 16:57
162
0
ВИДЕО. 14-летний брат Карлоса Алькараса Хайме демонстрирует свой потенциал
Getty Images/Global Images Ukraine. Хайме Алькарас

Вторая ракетка мирового рейтинга ATP Карлос Алькарас старается снизить ожидания, связанные с его младшим братом Хайме, несмотря на надежды, которые уже сейчас на него возлагают теннисные болельщики и специалисты. Но эти слова, похоже, останутся неуслышанными, если прогресс юного спортсмена продолжится такими же темпами.

Сейчас Хайме 14 лет, и с раннего возраста он проявлял живой интерес к теннису, стремясь идти по стопам своего невероятно успешного брата.

Хайме уже выступает в юношеском туре и добился нескольких впечатляющих побед, однако семья Алькарасов старается не подогревать надежды, что в будущем он составит конкуренцию Карлосу на уровне ATP-тура.

Недавно в сети появилось видео, где Хайме тренируется в клубе La Manga в Испании – месте, хорошо знакомом Карлосу, который также готовился там к успешному сезону на грунте, завершившемуся памятной победой над Янником Синнером в финале Ролан Гаррос 2025.

Карлос призывает прессу дать младшему брату возможность развиваться вдали от внимания общественности, но сходство между братьями на видео с La Manga бросается в глаза.

Очевидно, что Хайме многое перенял в плане техники, наблюдая за Карлосом. Пятикратный победитель турниров Большого шлема подтвердил, что впечатлен прогрессом брата.

«Честно говоря, он играет хорошо, я не буду лукавить. Он выходит на очень приличный уровень», – сказал Алькарас в прошлом году, когда его спросили о Хайме.

«Слишком много людей вокруг, слишком много видео и аккаунтов в соцсетях, которые пишут, что он будет похож на меня. Мне это не особо нравится. Я просто хочу, чтобы все – и особенно соцсети – оставили его в покое. Он играет хорошо, но пока не идеально. Меня немного беспокоит, что на турнирах к нему будут приходить зрители только потому, что он мой брат, и тогда он начнет испытывать давление.

Посмотрим, как он с этим справится. Я, конечно же, всегда буду рядом. Он обожает теннис, и каждый раз, когда может, просит отца выйти на корт и немного побить мяч. Это здорово – что он любит игру. А там посмотрим, будет ли он прогрессировать, и, возможно, однажды мы с ним сыграем друг против друга».

ВИДЕО. Хайме Алькарас тренируется в клубе La Manga в Испании

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Карлос Алькарас (теннисист) фото видео
Вячеслав Кулаковский Источник: Tennis 365
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