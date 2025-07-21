Гвардиола – третий. Список самых долго работающих тренеров в топ-5 лигах

Известный портал Transfermarkt опубликовал список тренеров топ-5 европейских лиг, которые ныне имеют самый долгий срок работы в их нынешних клубах.

Лидером рейтинга стал менеджер «Ганденхайма» Франк Шмидт, который работает в клубе непрерывно с 2007 года (17 лет, 10 месяцев).

Следом за немецким тренером идет аргентинец Диего Симеоне, который возглавляет мадридский «Атлетико» с 2011 года (13 лет 6 месяцев).

Тройку лидеров закрывает коуч «горожан» Пеп Гвардиола, который стал их основным тренером в 2016 году (9 лет).

В пятерку лидеров также вошли: Микель Артета («Арсенал»: 5 лет 6 месяцев) и Мануэль Пеллегрини («Бетис»: 4 года 11 месяцев).