Гвардиола – третий. Список самых долго работающих тренеров в топ-5 лигах
Рейтинг составлен с учетом времени, с тех пор как менеджер возглавляет нынешний клуб
Известный портал Transfermarkt опубликовал список тренеров топ-5 европейских лиг, которые ныне имеют самый долгий срок работы в их нынешних клубах.
Лидером рейтинга стал менеджер «Ганденхайма» Франк Шмидт, который работает в клубе непрерывно с 2007 года (17 лет, 10 месяцев).
Следом за немецким тренером идет аргентинец Диего Симеоне, который возглавляет мадридский «Атлетико» с 2011 года (13 лет 6 месяцев).
Тройку лидеров закрывает коуч «горожан» Пеп Гвардиола, который стал их основным тренером в 2016 году (9 лет).
В пятерку лидеров также вошли: Микель Артета («Арсенал»: 5 лет 6 месяцев) и Мануэль Пеллегрини («Бетис»: 4 года 11 месяцев).
Standing the test of time 👏 pic.twitter.com/PFZYEnG3nr— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) July 21, 2025
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