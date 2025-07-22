Полузащитник Шахтера: «Меня прибьют, если я это сделаю»

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Олег Очеретько высказался о своей прическе.

– Какой-то период времени у тебя были длинные волосы. Помню, ты сказал, что однажды решил подстричься и из Мариуполя поехал в Киев, чтобы сделать это. Что это за история, почему такой длинный маршрут?

– Там было, кажется, 4 выходных, а мне нечего было делать, и мы с ребятами решили поехать в Киев отдохнуть. В бассейн поехали в Киеве, отдыхали спокойно себе. В тот раз я просто решил подстричься, и все. Проснулся утром, говорю: «Все, не буду голову мыть, задолбался». Поехал к знакомому барберу, и он меня подстриг.

– То есть это был импульс, это не стремление преобразиться?

– Нет, это просто обычная стрижка, и все.

– Не думал вернуться к той прическе?

– Нет. Меня прибьют, если я вернусь.

– Но даже сейчас, когда мы с тобой договаривались об интервью, ты сказал: «Мне нужно подстричься перед съемкой».

– Да. Жена сразу сказала. Я рассказал жене, что иду на съемку, и она сразу: «Где твой барбер, он приехал? Потому что ты очень страшный». Я говорю: «Спасибо, дорогая». Волновался, чтобы меня подстригли, чтобы я сидел уже с нормальной прической.

Ранее жена Олега Очеретько поделилась фотографиями со своего отдыха.