Ротань подпишет в Полесье игрока Александрии. Он уже играл в Житомире
Никита Кравченко присоединился к стае
Житомирское «Полесье» интересуется правым защитником «Александрии» Никитой Кравченко, сообщает издание ТаТоТаке.
По информации источника, 28-летний футболист уже находится в расположении «стаи», полноценный трансфер должен быть оформлен в ближайшее время.
Никита Кравченко в прошлом сезоне выступал за «Александрию» под руководством нынешнего главного тренера «Полесья» Руслана Ротаня. Также стоит напомнить, что Кравченко в сезоне 2023/24 на правах аренды защищал цвета житомирян, сыграв за них 15 матчей.
В сезоне 2024/25 Никита Кравченко провел 28 матчей на клубном уровне, отличившись 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
Ранее «Полесье» попрощалось с бразильским форвардом.
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