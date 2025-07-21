Ротань подпишет в Полесье игрока Александрии. Он уже играл в Житомире

Житомирское «Полесье» интересуется правым защитником «Александрии» Никитой Кравченко, сообщает издание ТаТоТаке.

По информации источника, 28-летний футболист уже находится в расположении «стаи», полноценный трансфер должен быть оформлен в ближайшее время.

Никита Кравченко в прошлом сезоне выступал за «Александрию» под руководством нынешнего главного тренера «Полесья» Руслана Ротаня. Также стоит напомнить, что Кравченко в сезоне 2023/24 на правах аренды защищал цвета житомирян, сыграв за них 15 матчей.

В сезоне 2024/25 Никита Кравченко провел 28 матчей на клубном уровне, отличившись 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Ранее «Полесье» попрощалось с бразильским форвардом.