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Украина. Премьер лига
21 июля 2025, 12:34 | Обновлено 21 июля 2025, 12:35
288
0

Ротань подпишет в Полесье игрока Александрии. Он уже играл в Житомире

Никита Кравченко присоединился к стае

21 июля 2025, 12:34 | Обновлено 21 июля 2025, 12:35
288
0
Ротань подпишет в Полесье игрока Александрии. Он уже играл в Житомире
ФК Александрия. Никита Кравченко

Житомирское «Полесье» интересуется правым защитником «Александрии» Никитой Кравченко, сообщает издание ТаТоТаке.

По информации источника, 28-летний футболист уже находится в расположении «стаи», полноценный трансфер должен быть оформлен в ближайшее время.

Никита Кравченко в прошлом сезоне выступал за «Александрию» под руководством нынешнего главного тренера «Полесья» Руслана Ротаня. Также стоит напомнить, что Кравченко в сезоне 2023/24 на правах аренды защищал цвета житомирян, сыграв за них 15 матчей.

В сезоне 2024/25 Никита Кравченко провел 28 матчей на клубном уровне, отличившись 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Ранее «Полесье» попрощалось с бразильским форвардом.

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Никита Кравченко Александрия Полесье Житомир Руслан Ротань трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
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