Новым титульным спонсором НК Верес стал лицензированный букмекер betking

Народный клуб «Верес» получил нового титульного спонсора — им стал лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group. Сотрудничество, которое официально стартовало 1 июля 2025 года, открывает важную страницу для обеих сторон — с фокусом на поддержке спорта, развитии фан-движения и реализации совместных инициатив.

Соглашение предусматривает активное присутствие бренда betking в жизни футбольного клуба — от игровой формы и атрибутики до цифровых каналов, стадионной инфраструктуры, совместных проектов с болельщиками и участия в социально важных программах.

«Сотрудничество с НК «Верес» — логичный шаг в реализации нашей стратегии поддержки спорта, а также искреннее желание поддержать настоящий футбольный дух Украины. «Верес» — единственный футбольный клуб с Волыни, который достойно представляет свой регион в Премьер-лиге, и для нас очень важно стоять рядом с командой, которая не боится вызовов и борется за каждый мяч. Футбол объединяет людей, дарит эмоции и вдохновение, и мы хотим стать частью этой истории», - поделился Павел Журило, директор betking.

В рамках соглашения логотип betking будет представлен на игровой форме и экипировке команды, в телетрансляциях, на LED-панелях и табло стадиона, в медиапроектах, социальных сетях и фан-активностях клуба. Партнеры также планируют серию розыгрышей, встречи с болельщиками и инициативы по популяризации культуры болельщицкого поведения.

НК «Верес» в свою очередь отмечает: новый партнер становится полноценным участником футбольного процесса — готовым вкладывать в будущее, строить доверие и вдохновлять болельщиков на трибунах и за пределами стадиона.

«Мы рады достичь соглашения о партнерстве с компанией, которая разделяет наши ценности и готова инвестировать в развитие украинского футбола. Для нас это стратегический союз в формате win-win. Поэтому мы благодарны партнерам за доверие и рады приветствовать компанию betking в большой и дружной красно-черной семье», — отметил коммерческий директор народного клуба «Верес» Николай Чещевой.

betking - лицензированный букмекер (решение КРАИЛ №559 от 21.11.2024, получатель ООО «Слотс Ю.Эй.»), который системно поддерживает развитие спорта в Украине. Как один из ключевых брендов King Group, betking последовательно расширяет свое присутствие в футбольной среде, укрепляя партнерства с украинскими клубами. Сотрудничество с НК «Верес» стало еще одним шагом в укреплении позиций betking как активного участника спортивного сообщества Украины.

Справка о компании

betking - лицензированный букмекер, входящий в King Group и осуществляющий деятельность в соответствии с законодательством Украины. betking предлагает широкий спектр услуг в сфере спортивного беттинга и онлайн-развлечений, сосредотачиваясь на инновационности, прозрачности и принципах ответственной игры.

betking активно способствует развитию спорта в Украине: поддерживает профессиональные команды, реализует партнерские проекты и внедряет инициативы, ориентированные на болельщиков и спортивное сообщество.

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ООО "Слотс Ю.Эй: Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 26.04.2021 (Решение КРАИЛ №150 от 12.04.2021), Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение КРАИЛ №559 от 21.11.2024).

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