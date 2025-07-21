ВИДЕО. Халк дважды забил со штрафного. Сколько у него уже таких голов?

В матче 15-го тура чемпионата Бразилии «Палмейрас» победил «Атлетико Минейро» со счетом 3:2.

В составе гостей дублем отметился 38-летний форвард Халк, при том оба своих гола он забил прямыми ударами со штрафного.

Бразилец с момента своего возвращения в Серию А в 2021 году забил уже 9 голов со штрафных, что более чем вдвое превышает показатель любого другого игрока в этом турнире.

За это время Халк выполнил уже 130 штрафных ударов, что также вдвое больше, чем у любого другого футболиста Серии А.

Начиная с 2001 года, нападающий «Атлетико Минейро» является лидером среди бразильцев по количеству голов со стандартных положений – 188 (39 – со штрафных, 149 – с пенальти).

Лидеры среди бразильцев по количеству голов со стандартных положений (с 2001 года)

188 – Халк

131 – Неймар

111 – Рожерио Сени

Если рассмотреть количество результативных действий за этот период, то Халк отстает от Неймара лишь на 30.

Лидеры среди бразильцев по количеству результативных действий (с 2001 года)

700 – Неймар (443+257)

670 – Халк (447+223)

583 – Алекс (355+228)

ВИДЕО. Голы Халка со штрафных в ворота Палмейраса

ABSURDO

INACREDITÁVEL

NA GAVETA

PERFEITO



HULK, GIVANILDO, IDOLO HISTORICO DO CLUBE ATLETICO MINEIRO!!!



Que golaço. pic.twitter.com/SjHVn4OaP4 — Noite de Copa (@Noitedecopa) July 20, 2025