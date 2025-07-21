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Бразилия
21 июля 2025, 11:26 | Обновлено 21 июля 2025, 11:34
422
0

ВИДЕО. Халк дважды забил со штрафного. Сколько у него уже таких голов?

Дубль бразильского ветерана не помог «Атлетико» избежать поражения в чемпионате

21 июля 2025, 11:26 | Обновлено 21 июля 2025, 11:34
422
0
ВИДЕО. Халк дважды забил со штрафного. Сколько у него уже таких голов?
Getty Images/Global Images Ukraine. Халк

В матче 15-го тура чемпионата Бразилии «Палмейрас» победил «Атлетико Минейро» со счетом 3:2.

В составе гостей дублем отметился 38-летний форвард Халк, при том оба своих гола он забил прямыми ударами со штрафного.

Бразилец с момента своего возвращения в Серию А в 2021 году забил уже 9 голов со штрафных, что более чем вдвое превышает показатель любого другого игрока в этом турнире.

За это время Халк выполнил уже 130 штрафных ударов, что также вдвое больше, чем у любого другого футболиста Серии А.

Начиная с 2001 года, нападающий «Атлетико Минейро» является лидером среди бразильцев по количеству голов со стандартных положений – 188 (39 – со штрафных, 149 – с пенальти).

Лидеры среди бразильцев по количеству голов со стандартных положений (с 2001 года)

  • 188 – Халк
  • 131 – Неймар
  • 111 – Рожерио Сени

Если рассмотреть количество результативных действий за этот период, то Халк отстает от Неймара лишь на 30.

Лидеры среди бразильцев по количеству результативных действий (с 2001 года)

  • 700 – Неймар (443+257)
  • 670 – Халк (447+223)
  • 583 – Алекс (355+228)

ВИДЕО. Голы Халка со штрафных в ворота Палмейраса

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Атлетико Минейро Неймар чемпионат Бразилии по футболу Халк статистика Палмейрас
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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