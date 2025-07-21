ВИДЕО. Халк дважды забил со штрафного. Сколько у него уже таких голов?
Дубль бразильского ветерана не помог «Атлетико» избежать поражения в чемпионате
В матче 15-го тура чемпионата Бразилии «Палмейрас» победил «Атлетико Минейро» со счетом 3:2.
В составе гостей дублем отметился 38-летний форвард Халк, при том оба своих гола он забил прямыми ударами со штрафного.
Бразилец с момента своего возвращения в Серию А в 2021 году забил уже 9 голов со штрафных, что более чем вдвое превышает показатель любого другого игрока в этом турнире.
За это время Халк выполнил уже 130 штрафных ударов, что также вдвое больше, чем у любого другого футболиста Серии А.
Начиная с 2001 года, нападающий «Атлетико Минейро» является лидером среди бразильцев по количеству голов со стандартных положений – 188 (39 – со штрафных, 149 – с пенальти).
Лидеры среди бразильцев по количеству голов со стандартных положений (с 2001 года)
- 188 – Халк
- 131 – Неймар
- 111 – Рожерио Сени
Если рассмотреть количество результативных действий за этот период, то Халк отстает от Неймара лишь на 30.
Лидеры среди бразильцев по количеству результативных действий (с 2001 года)
- 700 – Неймар (443+257)
- 670 – Халк (447+223)
- 583 – Алекс (355+228)
ВИДЕО. Голы Халка со штрафных в ворота Палмейраса
ABSURDO— Noite de Copa (@Noitedecopa) July 20, 2025
INACREDITÁVEL
NA GAVETA
PERFEITO
HULK, GIVANILDO, IDOLO HISTORICO DO CLUBE ATLETICO MINEIRO!!!
Que golaço. pic.twitter.com/SjHVn4OaP4
HULK FAZ MAIS UM DE FALTA!!!— Noite de Copa (@Noitedecopa) July 20, 2025
É O SEGUNDO DELE HOJE!!!
QUE ISSO, GIVANILDO!!! pic.twitter.com/4aaEmX9rFl
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