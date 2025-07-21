Карпаты нацелились на бразильского капитана португальского клуба

Бразильский вингер «Портимоненсе» Пауло Витор привлекает внимание львовских «Карпат», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, украинский клуб близок к тому, что бы финализировать сделку по 26-летнему футболисту. Формат сделки – аренда.

Пауло Витор является капитаном «Портимоненсе».

В прошедшем сезоне Пауло Витор провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfrmarkt оценивает стоимость игрока в 550 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что украинский полузащитник «Карпат» успешно прооперирован.