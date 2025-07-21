Карпаты нацелились на бразильского капитана португальского клуба
Пауло Витор привлекает внимание львовского клуба
Бразильский вингер «Портимоненсе» Пауло Витор привлекает внимание львовских «Карпат», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, украинский клуб близок к тому, что бы финализировать сделку по 26-летнему футболисту. Формат сделки – аренда.
Пауло Витор является капитаном «Портимоненсе».
В прошедшем сезоне Пауло Витор провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfrmarkt оценивает стоимость игрока в 550 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что украинский полузащитник «Карпат» успешно прооперирован.
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