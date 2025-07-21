ВИДЕО. Эмоции не передать! Реакция Влады Зинченко на бой Усика

Жена футболиста «Арсенала» и сборной Украины Александра Зинченко, Влада Зинченко, поделилась своими впечатлениями от боя Усик – Дюбуа.

На событие Влада пришла в компании мужа, и чудесно провела время.

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На опубликованном видео было заметно, что Влада сумела поговорить с женой Усика после боя и поздравить её с победой.

«Кстати, это был мой первый бой наживо. Эмоции не передать словами», – поделилась впечатлениями телеведущая в Insta-сторис.