ФОТО. Звезда футбола экстренно госпитализирован. Положили в реанимацию

58-летнего легендарного футболиста сборной Англии Пола Гаскойна нашли полубезсознательным в его доме в Пуле.

Его срочно доставили в больницу, где он сначала находился в реанимации. Сейчас состояние стабилизировалось.

Друзья и семья, включая дочь Бьянку и бывших одноклубников, оказывают поддержку. «Газз» поблагодарил всех за тёплые слова. Ожидается, что он пробудет в больнице ещё несколько дней.

Гаскойн — бывший игрок «Тоттенхэма», «Лацио» и «Рейнджерс», один из ярчайших полузащитников своего времени.