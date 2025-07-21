Другие новости21 июля 2025, 01:13 |
267
1
ФОТО. Звезда футбола экстренно госпитализирован. Положили в реанимацию
Пол Гаскойн едва пришел в себя
21 июля 2025, 01:13 |
267
1
58-летнего легендарного футболиста сборной Англии Пола Гаскойна нашли полубезсознательным в его доме в Пуле.
Его срочно доставили в больницу, где он сначала находился в реанимации. Сейчас состояние стабилизировалось.
Друзья и семья, включая дочь Бьянку и бывших одноклубников, оказывают поддержку. «Газз» поблагодарил всех за тёплые слова. Ожидается, что он пробудет в больнице ещё несколько дней.
Гаскойн — бывший игрок «Тоттенхэма», «Лацио» и «Рейнджерс», один из ярчайших полузащитников своего времени.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 20 июля 2025, 11:18 25
Александр обязан дать бой Джозефу Паркеру
Волейбол | 20 июля 2025, 22:02 10
Состоялся очередной матч международного турнира по волейболу
Футбол | 20.07.2025, 23:51
Бокс | 20.07.2025, 08:19
Бокс | 20.07.2025, 04:12
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Алкоголізм.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.07.2025, 15:24 8
20.07.2025, 09:05 14
20.07.2025, 00:44 6
19.07.2025, 14:33 2
20.07.2025, 07:41 19
Бокс
19.07.2025, 12:01
20.07.2025, 01:12 19