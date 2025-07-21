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21 июля 2025, 01:13 |
267
1

ФОТО. Звезда футбола экстренно госпитализирован. Положили в реанимацию

Пол Гаскойн едва пришел в себя

21 июля 2025, 01:13 |
267
1
ФОТО. Звезда футбола экстренно госпитализирован. Положили в реанимацию
The Sun. Пол Гаскойн

58-летнего легендарного футболиста сборной Англии Пола Гаскойна нашли полубезсознательным в его доме в Пуле.

Его срочно доставили в больницу, где он сначала находился в реанимации. Сейчас состояние стабилизировалось.

Друзья и семья, включая дочь Бьянку и бывших одноклубников, оказывают поддержку. «Газз» поблагодарил всех за тёплые слова. Ожидается, что он пробудет в больнице ещё несколько дней.

Гаскойн — бывший игрок «Тоттенхэма», «Лацио» и «Рейнджерс», один из ярчайших полузащитников своего времени.

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фото Пол Гаскойн сборная Англии по футболу чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
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