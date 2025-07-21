Шевченко показал мощное фото с Усиком после боя с Дюбуа

Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.

Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).

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Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!

После боя украинского чемпиона навестил легендарный украинский футболист Андрей Шевченко. Оба сделали фото со всеми поясами украинского чемпиона.

«Зашел поздравить своего друга. Поздравляю, чемпион! Слава Украине», – написал Шевченко в Инстаграме.

ФОТО. Шевченко навестил Усика и обратился к нему после боя с Дюбуа