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  4. Шевченко показал мощное фото с Усиком после боя с Дюбуа
Профессиональный бокс
21 июля 2025, 22:43 |
1272
0

Шевченко показал мощное фото с Усиком после боя с Дюбуа

Украинец нокаутировал Дюбуа в пятом раунде

21 июля 2025, 22:43 |
1272
0
Шевченко показал мощное фото с Усиком после боя с Дюбуа
Instagram. Александр Усик и Андрей Шевченко

Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.

Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).

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Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!

После боя украинского чемпиона навестил легендарный украинский футболист Андрей Шевченко. Оба сделали фото со всеми поясами украинского чемпиона.

«Зашел поздравить своего друга. Поздравляю, чемпион! Слава Украине», – написал Шевченко в Инстаграме.

ФОТО. Шевченко навестил Усика и обратился к нему после боя с Дюбуа

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Александр Усик Андрей Шевченко фото
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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