Шевченко показал мощное фото с Усиком после боя с Дюбуа
Украинец нокаутировал Дюбуа в пятом раунде
Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.
Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).
Не пропустите все о боксе! Подписывайтесь на канал Уса Вусика в YouTube
Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!
После боя украинского чемпиона навестил легендарный украинский футболист Андрей Шевченко. Оба сделали фото со всеми поясами украинского чемпиона.
«Зашел поздравить своего друга. Поздравляю, чемпион! Слава Украине», – написал Шевченко в Инстаграме.
ФОТО. Шевченко навестил Усика и обратился к нему после боя с Дюбуа
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер прокомментировал бой с Дюбуа
Британец отреагировал на победу над Дюбуа