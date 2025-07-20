Молодежный ЧЕ-2025. 4-е место в прыжках в высоту и топ-6 в ходьбе

Украинцы завершили выступление на молодежном чемпионате Европы 2025 по легкой атлетике, который проходил в норвежском Бергене.

Ближе всего к пьедесталу из числа финалистов оказался Кирилл Луценко. В финале прыжков в высоту он с первой попытки преодолел 2,19 м, однако не справился с высотой 2,22 м и завершил соревнования четвертым. Его партнер по команде Роман Петрук стал девятым, повторив свой лучший результат сезона – 2,16 м.

В спортивной ходьбе на 10 км 21-летний украинец Николай Рущак финишировал шестым с временем 40:29.39, это его лучший результат в сезоне. До призовой тройки ему не хватило около 30 секунд.

В прыжках в длину 12-е место заняла Алина Листунова с результатом 5,95 м.

Мужская эстафетная команда 4×100 м выступала в составе: Андрей Барабанов, Александр Сосновенко, Давид Кулаковский и Владимир Килко. Сине-желтая сборная финишировала четвертой в своем забеге с результатом 40.05 сек, этого оказалось недостаточно для выхода в финал.

Единственную медаль для Украины на молодежном чемпионате Европы завоевал Артур Фельфнер, он стал чемпионом в метании копья.