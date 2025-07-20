Всемирная Универсиада. Украинский спортсмен взял золото в тхэквондо

19-летний украинский тхэквондист Максим Маненков завоевал золотую медаль в весовой категории до 58 кг на Всемирной летней Универсиаде 2025, которая проходит в Германии.

Студент «Запорожской политехники» уверенно прошел турнирный путь: победил соперников из Португалии и Китайского Тайбэя, в полуфинале одолел представителя Казахстана Тамирлана Тлеулсу, а в финале в напряженном поединке обыграл Сиравита Махамеда из Таиланда со счетом 2:1.

Это уже вторая медаль сборной Украины по тхэквондо (Кирилл Гурнов взял бронзу) и второе золото команды на Универсиаде. Соревнования продлятся до 27 июля.

Украинская команда имеет 7 наград (2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые) и занимает шестое место в медальном зачете.