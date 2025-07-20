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Англия
20 июля 2025, 21:03 | Обновлено 20 июля 2025, 21:04
272
0

Хет-трик Нуньеса. Ливерпуль одолел Сток Сити в товарищеском матче

Команды играли за «закрытыми дверьми»

20 июля 2025, 21:03 | Обновлено 20 июля 2025, 21:04
272
0
Хет-трик Нуньеса. Ливерпуль одолел Сток Сити в товарищеском матче
Ливерпуль

В воскресенье, 20 июля, состоялся товарищеский матч между «Ливерпулем» и «Сток Сити».

Встречу прошла за «закрытыми дверьми».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Красные» добыли уверенную победу со счетом 5:0, хет-трик на счету Дарвина Нуньеса. Еще по мячу оформили Рио Нгумоа и Федрико Кьеза.

Сыграл ли в составе «гончаров» украинский защитник Максим Таловеров остается неизвестным.

Товарищеский матч.

Ливерпуль – Сток Сити – 5:0

Голы: Нуньес, 6, 12, 14, Нгумо, 23, Кьеза, 88

Фото матча:

Ливерпуль
Ливерпуль
Ливерпуль

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Ливерпуль Сток Сити товарищеские матчи Дарвин Нуньес Максим Таловеров Федерико Кьеза
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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