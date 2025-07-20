Англия20 июля 2025, 21:03 | Обновлено 20 июля 2025, 21:04
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Хет-трик Нуньеса. Ливерпуль одолел Сток Сити в товарищеском матче
Команды играли за «закрытыми дверьми»
20 июля 2025, 21:03 | Обновлено 20 июля 2025, 21:04
272
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В воскресенье, 20 июля, состоялся товарищеский матч между «Ливерпулем» и «Сток Сити».
Встречу прошла за «закрытыми дверьми».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Красные» добыли уверенную победу со счетом 5:0, хет-трик на счету Дарвина Нуньеса. Еще по мячу оформили Рио Нгумоа и Федрико Кьеза.
Сыграл ли в составе «гончаров» украинский защитник Максим Таловеров остается неизвестным.
Товарищеский матч.
Ливерпуль – Сток Сити – 5:0
Голы: Нуньес, 6, 12, 14, Нгумо, 23, Кьеза, 88
Фото матча:
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