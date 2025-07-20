Хет-трик Нуньеса. Ливерпуль одолел Сток Сити в товарищеском матче

В воскресенье, 20 июля, состоялся товарищеский матч между «Ливерпулем» и «Сток Сити».

Встречу прошла за «закрытыми дверьми».

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«Красные» добыли уверенную победу со счетом 5:0, хет-трик на счету Дарвина Нуньеса. Еще по мячу оформили Рио Нгумоа и Федрико Кьеза.

Сыграл ли в составе «гончаров» украинский защитник Максим Таловеров остается неизвестным.

Товарищеский матч.

Ливерпуль – Сток Сити – 5:0

Голы: Нуньес, 6, 12, 14, Нгумо, 23, Кьеза, 88

Фото матча:

Ливерпуль

Ливерпуль