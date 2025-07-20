Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Юлия Стародубцева – Алана Смит. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 июля 2025, 20:59 |
307
0

Юлия Стародубцева – Алана Смит. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча отбора к турниру WTA 500 в Вашингтоне

20 июля 2025, 20:59 |
307
0
Юлия Стародубцева – Алана Смит. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

20 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 72) продолжит выступления в квалификации хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.

В финальном раунде отбора украинка сыграет против американки Аланы Смит (WTA 346). Поединок начнется ориентировочно в 21:30 по Киеву на корт №5.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния выйдет в основную сетку пятисотника.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Стародубцева в двухдневном матче одолела канадку в квалификации Вашингтона
Юлия Стародубцева – Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Стародубцевой в отборе к Вашингтону прерван. Когда возобновится игра?
Юлия Стародубцева смотреть онлайн WTA Вашингтон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника
Бокс | 20 июля 2025, 01:12 19
Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника
Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника

Влиятельный функционер хочет увидеть бой Александра против Мозеса Итаумы

Красюк дал неожиданный совет Усику после яркого боя с Дюбуа
Бокс | 20 июля 2025, 17:39 9
Красюк дал неожиданный совет Усику после яркого боя с Дюбуа
Красюк дал неожиданный совет Усику после яркого боя с Дюбуа

Промоутер считает, что Александру пора завершить карьеру

ВИДЕО. Как Усик отправил Дюбуа в нокаут в бою-реванше на Уэмбли
Бокс | 20.07.2025, 00:44
ВИДЕО. Как Усик отправил Дюбуа в нокаут в бою-реванше на Уэмбли
ВИДЕО. Как Усик отправил Дюбуа в нокаут в бою-реванше на Уэмбли
Может сменить гражданство. Юный украинец выиграл первый титул на про-уровне
Теннис | 20.07.2025, 19:15
Может сменить гражданство. Юный украинец выиграл первый титул на про-уровне
Может сменить гражданство. Юный украинец выиграл первый титул на про-уровне
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»
Бокс | 20.07.2025, 09:05
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
19.07.2025, 01:55 1
Бокс
Милевский проехался по Лунину за поездку на бой Усик – Дюбуа
Милевский проехался по Лунину за поездку на бой Усик – Дюбуа
20.07.2025, 15:24 8
Футбол
Рекордный показатель. Ламин Ямаль за сутки принес Барселоне 10 млн евро
Рекордный показатель. Ламин Ямаль за сутки принес Барселоне 10 млн евро
18.07.2025, 23:44 1
Футбол
Ломаченко шестью словами отреагировал на брутальную победу Усика над Дюбуа
Ломаченко шестью словами отреагировал на брутальную победу Усика над Дюбуа
20.07.2025, 07:41 16
Бокс
Ни центом меньше. Жирона назвала минимальную сумму трансфера Цыганкова
Ни центом меньше. Жирона назвала минимальную сумму трансфера Цыганкова
18.07.2025, 22:56
Футбол
Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен
Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен
20.07.2025, 12:36 6
Бокс
Теренс Кроуфорд без колебаний назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Теренс Кроуфорд без колебаний назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
19.07.2025, 06:30 1
Бокс
350 миллионов евро. В Реале определились с заменой Винисиусу
350 миллионов евро. В Реале определились с заменой Винисиусу
19.07.2025, 14:33 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем