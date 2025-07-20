Юлия Стародубцева – Алана Смит. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 72) продолжит выступления в квалификации хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.

В финальном раунде отбора украинка сыграет против американки Аланы Смит (WTA 346). Поединок начнется ориентировочно в 21:30 по Киеву на корт №5.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния выйдет в основную сетку пятисотника.

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