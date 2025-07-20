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20 июля 2025, 19:20 |
576
0

ФОТО. Лионель Месси умилил футбольных фанов. Пример для подражания

Лионель Месси – любящий отец

20 июля 2025, 19:20 |
576
0
ФОТО. Лионель Месси умилил футбольных фанов. Пример для подражания
Instagram. Лионель и Тьяго Месси

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси впечатлил своих подписчиков одной из последних публикаций.

8-кратный обладатель Золотого мяча поделился снимками времяпровождения с детьми.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Лионель Месси и его три сына – Тьяго, Матео и Чиро – провели время на пляже, купаясь в Атлантическом океане.

Пользователи Instagram оценили эту активность аргентинца почти в 10 млн лайков, а наибольше лайков в комментариях собрало вот это сравнение Месси с кадром из мультфильма «Король Лев»:

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фото Лионель Месси Тьяго Месси Интер Майами lifestyle сборная Аргентины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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