ФОТО. Лионель Месси умилил футбольных фанов. Пример для подражания
Лионель Месси – любящий отец
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси впечатлил своих подписчиков одной из последних публикаций.
8-кратный обладатель Золотого мяча поделился снимками времяпровождения с детьми.
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Лионель Месси и его три сына – Тьяго, Матео и Чиро – провели время на пляже, купаясь в Атлантическом океане.
Пользователи Instagram оценили эту активность аргентинца почти в 10 млн лайков, а наибольше лайков в комментариях собрало вот это сравнение Месси с кадром из мультфильма «Король Лев»:
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