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Товарищеские матчи
Черноморец
20.07.2025 14:00 – FT 4 : 1
Реал Фарма
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Украина. Первая лига
20 июля 2025, 17:06 | Обновлено 20 июля 2025, 17:07
488
0

Черноморец разгромил участника Второй лиги в контрольном матче

Состоялось одесское дерби

20 июля 2025, 17:06 | Обновлено 20 июля 2025, 17:07
488
0
Черноморец разгромил участника Второй лиги в контрольном матче
ФК Черноморец

20 июля в товарищеском матче сошлись одесские «Черноморец» и «Реал Фарма».

Представители Первой лиги Украины оказались сильнее соперника на ранге ниже.

Уже на 9-й минуте Тимофей Сухар открыл счет в матче. Далее Алексей Хобленко отличился на 21-й, а Николай Когут на 37-й минуте сделал счет 3:0.

Еще в первом тайме игроки «Реал Фармы» отыграли один мяч. На 45-й минуте забил Валерий Гайваненко.

Во втором тайме «Черноморец» забил еще один гол – дублем отличился Алексей Хобленко.

Товарищеский матч. 20 июля

Черноморец Одесса – Реал Фарма Одесса – 4:1

Голы: Сухарь, 9, Хобленко 21, 64, Когут, 37, – Гайваненко, 45

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Тимофей Сухарь Алексей Хобленко Николай Когут Черноморец Одесса Реал Фарма Одесса
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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