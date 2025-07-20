Черноморец разгромил участника Второй лиги в контрольном матче

20 июля в товарищеском матче сошлись одесские «Черноморец» и «Реал Фарма».

Представители Первой лиги Украины оказались сильнее соперника на ранге ниже.

Уже на 9-й минуте Тимофей Сухар открыл счет в матче. Далее Алексей Хобленко отличился на 21-й, а Николай Когут на 37-й минуте сделал счет 3:0.

Еще в первом тайме игроки «Реал Фармы» отыграли один мяч. На 45-й минуте забил Валерий Гайваненко.

Во втором тайме «Черноморец» забил еще один гол – дублем отличился Алексей Хобленко.

Товарищеский матч. 20 июля

Черноморец Одесса – Реал Фарма Одесса – 4:1

Голы: Сухарь, 9, Хобленко 21, 64, Когут, 37, – Гайваненко, 45