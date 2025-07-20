Черноморец разгромил участника Второй лиги в контрольном матче
Состоялось одесское дерби
20 июля в товарищеском матче сошлись одесские «Черноморец» и «Реал Фарма».
Представители Первой лиги Украины оказались сильнее соперника на ранге ниже.
Уже на 9-й минуте Тимофей Сухар открыл счет в матче. Далее Алексей Хобленко отличился на 21-й, а Николай Когут на 37-й минуте сделал счет 3:0.
Еще в первом тайме игроки «Реал Фармы» отыграли один мяч. На 45-й минуте забил Валерий Гайваненко.
Во втором тайме «Черноморец» забил еще один гол – дублем отличился Алексей Хобленко.
Товарищеский матч. 20 июля
Черноморец Одесса – Реал Фарма Одесса – 4:1
Голы: Сухарь, 9, Хобленко 21, 64, Когут, 37, – Гайваненко, 45
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