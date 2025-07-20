ФОТО. Украинская журналистка впечатлила роскошной фигурой в Барселоне
Арина Евдокименко продолжает делиться фото из отпуска
Спортивная журналистка Арина Евдокименко опубликовала в Instagram архивные фото с отпуска, которые ранее не показывала из-за работы и болезни.
На снимках она позирует в купальнике, демонстрируя спортивную форму и уверенность.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Красавица отдыхала в Барселона и получила множество впечатлений от поездки в Испанию.
Арина работает на трансляциях УПЛ и ведёт программу «Центр футбольных новостей».
Ранее более 15 лет занималась художественной гимнастикой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Андрея Гаврюшова снова сыграли 1:1
Бывший нападающий сборной Украины не оценил поступок Андрея