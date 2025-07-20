ФОТО. Украинская журналистка впечатлила роскошной фигурой в Барселоне

Спортивная журналистка Арина Евдокименко опубликовала в Instagram архивные фото с отпуска, которые ранее не показывала из-за работы и болезни.

На снимках она позирует в купальнике, демонстрируя спортивную форму и уверенность.

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Красавица отдыхала в Барселона и получила множество впечатлений от поездки в Испанию.

Арина работает на трансляциях УПЛ и ведёт программу «Центр футбольных новостей».

Ранее более 15 лет занималась художественной гимнастикой.