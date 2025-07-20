Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Украинская журналистка впечатлила роскошной фигурой в Барселоне
Другие новости
20 июля 2025, 16:32 |
2862
6

ФОТО. Украинская журналистка впечатлила роскошной фигурой в Барселоне

Арина Евдокименко продолжает делиться фото из отпуска

20 июля 2025, 16:32 |
2862
6
ФОТО. Украинская журналистка впечатлила роскошной фигурой в Барселоне
Instagram. Арина Евдокименко

Спортивная журналистка Арина Евдокименко опубликовала в Instagram архивные фото с отпуска, которые ранее не показывала из-за работы и болезни.

На снимках она позирует в купальнике, демонстрируя спортивную форму и уверенность.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Красавица отдыхала в Барселона и получила множество впечатлений от поездки в Испанию.

Арина работает на трансляциях УПЛ и ведёт программу «Центр футбольных новостей».

Ранее более 15 лет занималась художественной гимнастикой.

По теме:
Кривбасс завершил учебно-тренировочные сборы в Словении
«Счет не по игре». Патрик ван Леувен прокомментировал игру с Динамо Загреб
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги объявил об аренде игрока Колоса
фото девушки lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Любимый счет. Левый Берег снова играет вничью в товарищеском матче
Футбол | 20 июля 2025, 17:51 0
Любимый счет. Левый Берег снова играет вничью в товарищеском матче
Любимый счет. Левый Берег снова играет вничью в товарищеском матче

Подопечные Андрея Гаврюшова снова сыграли 1:1

Милевский проехался по Лунину за поездку на бой Усик – Дюбуа
Футбол | 20 июля 2025, 15:24 6
Милевский проехался по Лунину за поездку на бой Усик – Дюбуа
Милевский проехался по Лунину за поездку на бой Усик – Дюбуа

Бывший нападающий сборной Украины не оценил поступок Андрея

Ломаченко шестью словами отреагировал на брутальную победу Усика над Дюбуа
Бокс | 20.07.2025, 07:41
Ломаченко шестью словами отреагировал на брутальную победу Усика над Дюбуа
Ломаченко шестью словами отреагировал на брутальную победу Усика над Дюбуа
Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа
Бокс | 20.07.2025, 08:19
Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа
Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 20.07.2025, 00:01
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Мені не подобаються "кубики" в дівчини.
Ответить
+5
Показать Скрыть 3 ответа
KOT
перебор
Ответить
+2
Олексій Коваль
В якої частині тіла вона журналістка? 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ни центом меньше. Жирона назвала минимальную сумму трансфера Цыганкова
Ни центом меньше. Жирона назвала минимальную сумму трансфера Цыганкова
18.07.2025, 22:56
Футбол
Месси – второй, Пеле – четвертый. Определен лучший игрок в истории футбола
Месси – второй, Пеле – четвертый. Определен лучший игрок в истории футбола
18.07.2025, 23:13 9
Футбол
Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника
Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника
20.07.2025, 01:12 18
Бокс
Космическая заработная плата. Лидер Ливерпуля согласился перейти в Баварию
Космическая заработная плата. Лидер Ливерпуля согласился перейти в Баварию
18.07.2025, 17:25
Футбол
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
19.07.2025, 01:55 1
Бокс
ЗИНЧЕНКО – об Усике: «Я знаю о нем те вещи, которые происходят за кулисами»
ЗИНЧЕНКО – об Усике: «Я знаю о нем те вещи, которые происходят за кулисами»
19.07.2025, 09:15
Бокс
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
20.07.2025, 00:50 9
Бокс
ВИДЕО. Как Усик отправил Дюбуа в нокаут в бою-реванше на Уэмбли
ВИДЕО. Как Усик отправил Дюбуа в нокаут в бою-реванше на Уэмбли
20.07.2025, 00:44 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем