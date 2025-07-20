Бывшие лидеры Буковины нашли себе новые команды

Как стало известно Sport.ua, защитник Игорь Солдат и полузащитник Роман Бодня, которые по истечении контрактов этим летом покинули «Буковину», пополнили ряды амбициозных дебютантов Второй лиги.

34-летний Солдат подписал трудовое соглашение с ФК «Лисне», который недавно возглавил знакомый ему по совместной работе в «Десне» Александр Рябоконь. Недавно годичный контракт с клубом из Киевской области подписал также бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш, весной игравший за «Лисне» на аматорском уровне.

24-летний Бодня, в свою очередь, оформил трудовые отношения со столичным клубом Rebel, основанным в прошлом году и в сжатые сроки проделавшим путь от любителей до профессионалов.

Воспитанник киевского футбола Игорь Солдат, помимо «Буковины», известен по выступлениям за алчевскую «Сталь», криворожский «Горняк», «Десну», «Верес», «Ингулец» и «Минай». В минувшем сезоне защитник провел за черновицкий клуб 13 матчей.

Роман Бодня начинал заниматься футболом в родном Днепре, впоследствии прошел обучение в академиях «Шахтера» и «Динамо». Играл за «Динамо» U19, «Динамо» U21, «Черноморец», «Минай» и «Горняк-Спорт». В сезоне 2024/25 провел за «Буковину» 18 матчей и отдал 4 голевые передачи.

«Буковина» весной дошла до полуфинала Кубка Украины, проиграв там «Динамо» со счетом 1:4. В чемпионате Первой лиги команда заняла 7-е место.