Клубы Бундеслиги и их спонсоры футбольной формы

Известный портал Transfermarkt опубликовал список клубов немецкой Бундеслиги и их спонсоров футбольной формы.

На первом месте по количеству клубов, использующих комплекты форм с логотипом бренда – Puma, который представлен в пяти командах («Боруссия» Дортмунд, РБ «Лейпциг», «Боруссия» Менхенгладбах, «Хайденхайм», «Санкт-Паули»).

Соседом Puma по рейтингу стал другой немецкий бренд – Adidas, который имеет четырех представителей («Бавария», «Айнтрахт», «Гамбург», «Унион Берлин») в чемпионате.

С логотипом Nike на поле выходят лишь две команды – «Вольфсбург» и «Фрайбург».