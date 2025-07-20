Клубы Бундеслиги и их спонсоры футбольной формы
Большинство команд немецкого чемпионата выходят на поле в экипировке с логотипом Puma
Известный портал Transfermarkt опубликовал список клубов немецкой Бундеслиги и их спонсоров футбольной формы.
На первом месте по количеству клубов, использующих комплекты форм с логотипом бренда – Puma, который представлен в пяти командах («Боруссия» Дортмунд, РБ «Лейпциг», «Боруссия» Менхенгладбах, «Хайденхайм», «Санкт-Паули»).
Соседом Puma по рейтингу стал другой немецкий бренд – Adidas, который имеет четырех представителей («Бавария», «Айнтрахт», «Гамбург», «Унион Берлин») в чемпионате.
С логотипом Nike на поле выходят лишь две команды – «Вольфсбург» и «Фрайбург».
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