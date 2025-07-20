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Германия
20 июля 2025, 15:37 |
266
1

Клубы Бундеслиги и их спонсоры футбольной формы

Большинство команд немецкого чемпионата выходят на поле в экипировке с логотипом Puma

20 июля 2025, 15:37 |
266
1
Клубы Бундеслиги и их спонсоры футбольной формы
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал Transfermarkt опубликовал список клубов немецкой Бундеслиги и их спонсоров футбольной формы.

На первом месте по количеству клубов, использующих комплекты форм с логотипом бренда – Puma, который представлен в пяти командах («Боруссия» Дортмунд, РБ «Лейпциг», «Боруссия» Менхенгладбах, «Хайденхайм», «Санкт-Паули»).

Соседом Puma по рейтингу стал другой немецкий бренд – Adidas, который имеет четырех представителей («Бавария», «Айнтрахт», «Гамбург», «Унион Берлин») в чемпионате.

С логотипом Nike на поле выходят лишь две команды – «Вольфсбург» и «Фрайбург».

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Бундеслига чемпионат Германии по футболу Puma Nike adidas игровая форма статистика Transfermarkt
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Saar
Логічно. Адідас , Пума - німецькі бренди.
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