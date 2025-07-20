ВИДЕО. Забарная отреагировала на победу Усика и поделилась эксклюзивом

Жена защитника «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного, Ангелина Забарная, поделилась фото и видео с большого вечера бокса.

Красавица побывала на бою Усик - Дюбуа и опубликовала фото и видеоконтент на своей странице в Instagram.

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«Неповторимые эмоции, невероятная гордость», – вот так Ангелина отреагировала на победу украинского чемпиона в 5-м раунде.

Девушка была не сама, а в компании своего мужа – Ильи Забарного.