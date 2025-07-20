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20 июля 2025, 15:35 |
3250
0

ВИДЕО. Забарная отреагировала на победу Усика и поделилась эксклюзивом

Ангелина Забарная испытывала невероятную гордость

20 июля 2025, 15:35 |
3250
0
ВИДЕО. Забарная отреагировала на победу Усика и поделилась эксклюзивом
Instagram. Илья и Ангелина Забарные на бою Усик - Дюбуа

Жена защитника «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного, Ангелина Забарная, поделилась фото и видео с большого вечера бокса.

Красавица побывала на бою Усик - Дюбуа и опубликовала фото и видеоконтент на своей странице в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Неповторимые эмоции, невероятная гордость», – вот так Ангелина отреагировала на победу украинского чемпиона в 5-м раунде.

Девушка была не сама, а в компании своего мужа – Ильи Забарного.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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