Другие новости20 июля 2025, 15:35 |
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ВИДЕО. Забарная отреагировала на победу Усика и поделилась эксклюзивом
Ангелина Забарная испытывала невероятную гордость
20 июля 2025, 15:35 |
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Жена защитника «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного, Ангелина Забарная, поделилась фото и видео с большого вечера бокса.
Красавица побывала на бою Усик - Дюбуа и опубликовала фото и видеоконтент на своей странице в Instagram.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Неповторимые эмоции, невероятная гордость», – вот так Ангелина отреагировала на победу украинского чемпиона в 5-м раунде.
Девушка была не сама, а в компании своего мужа – Ильи Забарного.
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