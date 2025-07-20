Украина. Премьер лига20 июля 2025, 15:28 |
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Шахтер отказался продать фулбека во Францию за 3 млн евро. Хотят 10 млн
На Гиорги Гочолеишвили претендовал «Сент-Этьен»
20 июля 2025, 15:28 |
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Клуб французской Лиги 2 «Сент-Этьен» вышел на «Шахтер» с предложением купить 24-летнего правого фулбека Гиорги Гочолеишвили.
По информации Geo Team, за грузинского легионера французы предложили «горнякам» 3 миллиона евро, однако украинский клуб от сделки отказался.
Отмечается, что «Шахтер» твердо намерен выручить за Гочолеишвили не менее 10 миллионов евро.
Напомним, минувший сезон Гочолеишвили на правах аренды отыграл в Дании, где выступал за «Копенгаген» – 33 матча, 1 гол и 4 ассиста.
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Комментарии 1
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ну це дійсно якось за мало, Гочолейшвілі і Турану може знадобитися
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