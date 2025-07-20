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  4. Клуб Первой лиги активен на трансферном рынке: подписал трех новичков
Украина. Первая лига
20 июля 2025, 15:05 |
306
0

Клуб Первой лиги активен на трансферном рынке: подписал трех новичков

Мариуполь готовится к сезону

20 июля 2025, 15:05 |
306
0
Клуб Первой лиги активен на трансферном рынке: подписал трех новичков
ФК Металлист 1925

Как стало известно Sport.ua, «Феникс-Мариуполь» подписал контракты с новыми футболистами.

Ими стали 30-летний центральный защитник Валерий Болденков, который этим летом расторг контракт с «Прикарпатьем», а также 26-летний левый защитник Валентин Корешков и 25-летний центральный полузащитник Орест Панчишин, в минувшем сезоне игравшие за «Подолье».

Интересно, что Болденков до перехода в начале 2024 года в «Прикарпатье» также играл за клуб из Хмельницкого.

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ФСК Мариуполь Первая лига Украины трансферы Валерий Болденков Валентин Корешков Орест Панчишин инсайд
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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