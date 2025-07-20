Украина. Первая лига20 июля 2025, 15:05 |
306
0
Клуб Первой лиги активен на трансферном рынке: подписал трех новичков
Мариуполь готовится к сезону
20 июля 2025, 15:05 |
306
0
Как стало известно Sport.ua, «Феникс-Мариуполь» подписал контракты с новыми футболистами.
Ими стали 30-летний центральный защитник Валерий Болденков, который этим летом расторг контракт с «Прикарпатьем», а также 26-летний левый защитник Валентин Корешков и 25-летний центральный полузащитник Орест Панчишин, в минувшем сезоне игравшие за «Подолье».
Интересно, что Болденков до перехода в начале 2024 года в «Прикарпатье» также играл за клуб из Хмельницкого.
Читайте также:Клуб Первой лиги продлил контракт с экс-игроком Динамо
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 20 июля 2025, 00:44 6
Александр снова абсолютный чемпион!
Футбол | 20 июля 2025, 12:56 0
Разбираемся, почему дела Севильи обстоят крайне плохо и команда, видимо, будет бороться за выживание
Волейбол | 20.07.2025, 11:20
Бокс | 20.07.2025, 00:50
Бокс | 20.07.2025, 01:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.07.2025, 09:00
19.07.2025, 01:55 1
18.07.2025, 14:14
18.07.2025, 14:57 1
18.07.2025, 23:56
20.07.2025, 04:12
18.07.2025, 12:08 6
18.07.2025, 10:21