Клуб Первой лиги активен на трансферном рынке: подписал трех новичков

Как стало известно Sport.ua, «Феникс-Мариуполь» подписал контракты с новыми футболистами.

Ими стали 30-летний центральный защитник Валерий Болденков, который этим летом расторг контракт с «Прикарпатьем», а также 26-летний левый защитник Валентин Корешков и 25-летний центральный полузащитник Орест Панчишин, в минувшем сезоне игравшие за «Подолье».

Интересно, что Болденков до перехода в начале 2024 года в «Прикарпатье» также играл за клуб из Хмельницкого.