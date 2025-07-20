Заря завершает подготовку к сезону. В составе две потери

22 июля футболисты Зари сыграют на словенском сборе последний спарринг с катарским Айсайлия и вернутся Украину.

Как стало известно Sport.ua, в этом контрольном матче не примут участие защитник Роман Вантух, который из-за повреждения уже покинул расположение Зари и восстанавливается в Украине, а также легионер Деян Попара из Боснии, травмировавшийся неделю назад в контрольном матче с Сараево.

По имеющейся информации, ближе к возвращению в строй еще до начала сезона украинец Роман Вантух, на которого Виктор Скрипник сможет рассчитывать уже в ближайшее время.