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Украина. Премьер лига
20 июля 2025, 14:25 | Обновлено 20 июля 2025, 14:45
412
0

Заря завершает подготовку к сезону. В составе две потери

Вантух и Попара пропустят последний матч

20 июля 2025, 14:25 | Обновлено 20 июля 2025, 14:45
412
0
Заря завершает подготовку к сезону. В составе две потери
ФК Заря

22 июля футболисты Зари сыграют на словенском сборе последний спарринг с катарским Айсайлия и вернутся Украину.

Как стало известно Sport.ua, в этом контрольном матче не примут участие защитник Роман Вантух, который из-за повреждения уже покинул расположение Зари и восстанавливается в Украине, а также легионер Деян Попара из Боснии, травмировавшийся неделю назад в контрольном матче с Сараево.

По имеющейся информации, ближе к возвращению в строй еще до начала сезона украинец Роман Вантух, на которого Виктор Скрипник сможет рассчитывать уже в ближайшее время.

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Заря Луганск Деян Попара Роман Вантух травма Украинская Премьер-лига инсайд
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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