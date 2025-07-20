Претендент на ЗМ. Самые дорогие продажи в истории клубов Бундеслиги

Известный портал Transfermarkt составил список клубов немецкой Бундеслиги и их самых дорогих продаж в истории.

Лидером рейтинга стал трансфер Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» в «Барселону» в сезоне 2017/18 за 135 млн евро. Сейчас француз в составе «ПСЖ» является одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

Позицией ниже расположился недавний трансфер Флориана Вирца из «Байера» в «Ливерпуль» за 125 млн евро.

Топ-3 рейтинга замыкает «Айнтрахт», который заработал 95 млн евро на трансфере Рандаля Коло Муани в «ПСЖ».

В пятерку лидеров также вошли: РБ «Лейпциг» (Йошко Гвардиол – 90 млн) и «Вольфсбург» (Кевин де Брюйне – 76 млн).

«Бавария» заняла лишь седьмое место (Роберт Левандовски – 45 млн).