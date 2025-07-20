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  4. Претендент на ЗМ. Самые дорогие продажи в истории клубов Бундеслиги
Германия
20 июля 2025, 13:54 |
247
0

Претендент на ЗМ. Самые дорогие продажи в истории клубов Бундеслиги

Transfermarkt опубликовал список команд Бундеслиги с их самыми дорогими трансферами на выход

20 июля 2025, 13:54 |
247
0
Претендент на ЗМ. Самые дорогие продажи в истории клубов Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Известный портал Transfermarkt составил список клубов немецкой Бундеслиги и их самых дорогих продаж в истории.

Лидером рейтинга стал трансфер Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» в «Барселону» в сезоне 2017/18 за 135 млн евро. Сейчас француз в составе «ПСЖ» является одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

Позицией ниже расположился недавний трансфер Флориана Вирца из «Байера» в «Ливерпуль» за 125 млн евро.

Топ-3 рейтинга замыкает «Айнтрахт», который заработал 95 млн евро на трансфере Рандаля Коло Муани в «ПСЖ».

В пятерку лидеров также вошли: РБ «Лейпциг» (Йошко Гвардиол – 90 млн) и «Вольфсбург» (Кевин де Брюйне – 76 млн).

«Бавария» заняла лишь седьмое место (Роберт Левандовски – 45 млн).

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трансферы трансферы Бундеслиги Усман Дембеле Флориан Вирц Рандаль Коло Муани Йошко Гвардиол Кевин Де Брюйне Роберт Левандовски
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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