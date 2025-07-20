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Украина. Первая лига
20 июля 2025, 13:25 | Обновлено 20 июля 2025, 13:33
456
0

У Черноморца проблемы в Первой лиге: клуб пытается отдать долги

Клуб еще выплатил деньги за минувший чемпионат

20 июля 2025, 13:25 | Обновлено 20 июля 2025, 13:33
456
0
У Черноморца проблемы в Первой лиге: клуб пытается отдать долги
ФК Черноморец

Выбыв в Первую лигу, одесский «Черноморец» до сих пор ходит в должниках перед футболистами, тренерами и обслуживающим персоналом.

Руководство клуба каждый раз обнадеживает футболистов обещаниями, однако слова почти постоянно расходятся с делом. Было обещаны закрыть весенние долги в первые дни июня, однако этого не произошло. Средства по мартовской зарплате и апрельской части были уплачены в середине первого месяца лета. Чуть позже команда получила вторую часть денег за апрель.

Но хроническая болезнь «Черноморца», в которой всех его членов кормят только одними обещаниями, продолжается. Из источников Sport.ua стало известно, что в начале июля, незадолго перед отъездом команды на контрольный матч с «Рухом» во Львов, руководство клуба пообещало погасить долги в ближайшее время – максимум за две недели. Однако на календаре уже третья декада июля, а воз и ныне там.

Члены команды до сих пор так и не получили заработанное за май и июнь. В «Черноморце» все еще продолжают жить надеждой, что до старта сезона-2025/26 долги через два месяца будут погашены.

Первый матч нового чемпионата в первой лиге «Черноморец» сыграет 2 августа в Одессе. Соперником будет тернопольская «Нива».

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Черноморец Одесса инсайд Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу долги
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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