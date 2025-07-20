Зидан – один из трех игроков в истории с уникальной трофейной коллекцией

Бывшие игроки Зинедин Зидан, Герд Мюллер и Франц Беккенбауэр являются единственными игроками в истории, которые имеют в своей трофейной коллекции Кубок мира, чемпионат Европы, Лигу чемпионов и «Золотой мяч».

Среди них Зидан выигрывал Лигу чемпионов только один раз, тогда как Мюллер и Беккенбауэр – по три раза.

Французский хавбек завершил свою карьеру летом 2006 года, Герд и Франц – еще в далеких 1982 и 1983 годах соответственно.

Статистика игроков за всю карьеру (клуб + сборная)

Зинедин Зидан – 798 матчей, 156 голов, 171 ассист

Герд Мюллер – 675 матчей, 638 голов, 114 ассистов

Франц Беккенбауэр – 726 матчей, 89 голов, 85 ассистов