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20 июля 2025, 13:24 |
198
0

Зидан – один из трех игроков в истории с уникальной трофейной коллекцией

В список также вошли немцы Герд Мюллер и Франц Беккенбауэр

20 июля 2025, 13:24 |
198
0
Зидан – один из трех игроков в истории с уникальной трофейной коллекцией
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Бывшие игроки Зинедин Зидан, Герд Мюллер и Франц Беккенбауэр являются единственными игроками в истории, которые имеют в своей трофейной коллекции Кубок мира, чемпионат Европы, Лигу чемпионов и «Золотой мяч».

Среди них Зидан выигрывал Лигу чемпионов только один раз, тогда как Мюллер и Беккенбауэр – по три раза.

Французский хавбек завершил свою карьеру летом 2006 года, Герд и Франц – еще в далеких 1982 и 1983 годах соответственно.

Статистика игроков за всю карьеру (клуб + сборная)

  • Зинедин Зидан – 798 матчей, 156 голов, 171 ассист
  • Герд Мюллер – 675 матчей, 638 голов, 114 ассистов
  • Франц Беккенбауэр – 726 матчей, 89 голов, 85 ассистов
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Франц Беккенбауэр Герд Мюллер Зинедин Зидан статистика трофеи
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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