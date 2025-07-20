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Украина. Первая лига
20 июля 2025, 13:07 |
673
0

Сын известного вратаря подписал контракт с клубом Первой лиги

Юрий Тлумак определился с будущим

20 июля 2025, 13:07 |
673
0
Сын известного вратаря подписал контракт с клубом Первой лиги
ФК Рух. Юрий Тлумак

После того, как новый руководитель «Ворсклы» Желько Любенович неожиданно ушел в отставку, Полтаву покинул и полузащитник Юрий Тлумак, на которого рассчитывал сербский специалист.

Как стало известно Sport.ua, 23-летний полузащитник, который весной выступал за «Рух», быстро определился с новым клубом.

По имеющейся информации, 19 июля он подписал годичный контракт с перволиговой тернопольской «Нивой» с возможностью пролонгации еще на один сезон.

Добавим, что за полгода в «Рухе» полузащитник отыграл всего три матча.

Ранее мы сообщали, что «Агробизнес» и тернопольская «Нива» провели результативный матч.

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Юрий Тлумак Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы инсайд Нива Тернополь свободный агент
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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