Сын известного вратаря подписал контракт с клубом Первой лиги
Юрий Тлумак определился с будущим
После того, как новый руководитель «Ворсклы» Желько Любенович неожиданно ушел в отставку, Полтаву покинул и полузащитник Юрий Тлумак, на которого рассчитывал сербский специалист.
Как стало известно Sport.ua, 23-летний полузащитник, который весной выступал за «Рух», быстро определился с новым клубом.
По имеющейся информации, 19 июля он подписал годичный контракт с перволиговой тернопольской «Нивой» с возможностью пролонгации еще на один сезон.
Добавим, что за полгода в «Рухе» полузащитник отыграл всего три матча.
Ранее мы сообщали, что «Агробизнес» и тернопольская «Нива» провели результативный матч.
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