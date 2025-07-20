Н. Киченок / Ниномия – Бондар / Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира WTA 250 в Гамбурге
20 июля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.
В финале украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) поборется против тандема Анна Бондар (Венгрия) / Аранча Рус (Нидерланды). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Бондар – Буассон. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния выиграют трофей соревнований в Гамбурге.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок
Британец отреагировал на победу над Дюбуа