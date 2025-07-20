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  4. Н. Киченок / Ниномия – Бондар / Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 июля 2025, 12:37 |
247
0

Н. Киченок / Ниномия – Бондар / Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира WTA 250 в Гамбурге

20 июля 2025, 12:37 |
247
0
Н. Киченок / Ниномия – Бондар / Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA

20 июля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В финале украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) поборется против тандема Анна Бондар (Венгрия) / Аранча Рус (Нидерланды). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Бондар – Буассон. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния выиграют трофей соревнований в Гамбурге.

📺 Видеотрансляция

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Надежда Киченок Макото Ниномия Анна Бондар Аранча Рус смотреть онлайн WTA Гамбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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