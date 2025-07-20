Лейрия – Фенербахче. Прогноз и анонс на товарищеский матч

20 июля пройдет товарищеский матч, в котором Лейрия сыграет против Фенербахче. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лейрия

Команда точно не из тех, о которых знают все, хотя и не ноунейм. Скромный коллектив из небольшого городка в центре Португалии. Она с конца прошлого века более-менее крепко обосновалась в Примейре, и даже достигала кубковых успехов, пару раз замкнув топ-5 в чемпионате. Но все закончилось банкротством в 2013-м году. Благо, что нашлись инвесторы и проект не исчез полностью.

Долгое время клуб болтался в третьей лиге Португалии. Наконец, в 2023-м удалось подняться на одну ступеньку выше. Позиции продолжают отвоевывать и дальше: если сначала новичок ограничился 12-м местом, то прошлой весной уже стал шестым. При этом, правда, пока что о чем-то амбициозном говорить рано: набрали 52 очка, на десяток меньше, чем у Визелы, что по итогам того розыгрыша отправилась с третьей позиции в плей-офф за повышение.

Фенербахче

Клуб как раз относится к настоящим грандам своей страны. Вот только невозможно не ставить под вопрос этот статус, по крайней мере со стороны фанатов многочисленных врагов, когда более десятилетия не возвращаешься на первое место, ограничиваясь максимум второй позицией, в последнее время - под соседом, Галатасараем.

Год назад в этой части Стамбула царил энтузиазм - как же, заманили самого Моуринью. Но тот, откровенно говоря, разочаровал, провалившись во всех турнирах, начиная от вылета в квалификации Лиги чемпионов и заканчивая новой неудачей в гонке за первое место на внутренней арене. Пока что болельщики успокаивают себя тем, что у Жозе везде лучшим получается второй сезон на должности, а руководство оформляет ряд трансферов, от Дурана до Арчи Брауна - но при этом отпустило забивного Джеко.

Статистика личных встреч

Клубы впервые сыграют друг с другом.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что португальцы тут смогут чем-то удивить. Ставим на то, что гранд из Стамбула выиграет с форой -1,0 забитых голов (коэффициент - 1,833).