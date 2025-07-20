«Есть голова». Известный агент – о возможном трансфере Забарного в ПСЖ

Уже не первый месяц ходят разговоры о возможном переходе защитника сборной Украины и английского «Борнмута» Ильи Забарного во французский «Пари Сен-Жермен».

Своими мыслями по этому поводу с корреспондентом Sport.ua поделился известный агент и эксперт Вячеслав Заховайло.

– Как думаете, чем закончится эпопея с возможным переходом Ильи Забарного в «ПСЖ»?

– Насколько мне известно, переговоры ведутся и в основном касаются денежного предложения и других деталей – а этих деталей просто миллион. Забарный вряд ли останется в своем клубе. Считаю, что «Борнмут» этот трансфер реализует, ведь спрос и предложение на этого футболиста есть. И не только со стороны «ПСЖ», спрос есть и со стороны клубов АПЛ, которые предлагают просто сумасшедшие деньги за него.

– Не сбивают ли с толку парня такие страсти вокруг него?

– Могу сказать, что Илья – заядлый профессионал и вряд ли что-то может его с этого пути отвлечь. Я думаю, что он и в дальнейшем будет двигаться вверх в своей карьере.

– Если вдруг трансфер в любой клуб сорвется и он останется в «Борнмуте», не пойдет ли вдруг кривая его карьерного роста вниз?

– Даже если в нынешнее трансферное окно он никуда не перейдет (а я в это мало верю, как и многие футбольные люди), то он будет в абсолютном порядке. Ведь этот парень дружит с главой. Вот такое мое глубокое убеждение.

Ранее во Франции объяснили, почему Забарный является приоритетом для «ПСЖ».