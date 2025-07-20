Улыбка, жадность и непогода. 3 истории КЧМ, по которым нужно снять фильм

Думаю, вы и сами заметили, но если вдруг нет, то проговорю: клубный ЧМ закончился. Каким он был? Пожалуй, здесь не может быть универсального ответа. Каждый воспринимал его по-своему. Как по мне, он получился крайне неудачным с точки зрения организации и крайне успешным с футбольной. Потому что остановки матчей а-ля УПЛ – ужас, но матчи с участием «ПСЖ» в плей-офф с четвертьфинала и до конца – топ. Если игнорировать всю мишуру, которая была вокруг футбола, то впечатление однозначно положительное. Если бы не КЧМ, мы бы сейчас были вообще без футбола. Может, кому-то пришлось бы включить даже какой-то товарищеский турнир, где третьи составы топ-клубов лениво передвигаются по полю... Осознаю, что для футболистов соревнования такого рода – это плохо. Но для зрителя иметь его – роскошь. В конце концов, турнир получился как минимум интересным. Значит, запомнится.

Не в последнюю очередь – благодаря своим историям. Этот текст – о тех из них, по которым необходимо снять кино. Примечание: перед началом каждой ленты будем ставить подпись «вдохновлено реальными событиями», а не «основано на реальных событиях». Потому что мы основываемся на реальной истории – но «добиваем» ее для того, чтобы расставить нужные именно нам акценты. Снимаем художественное кино, а не документальное.

Улыбка на 2 миллиарда

Жанр: драма о человеке, который изменил отношение к соревнованию

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Мы оттолкнемся от самого свежего – триумфа «Челси». Команда приехала на турнир как одна из лучших в Европе, но не была одним из реальных претендентов на титул. Ни букмекеры, ни специалисты не ставили ее в топ-4 тех, кто имеет наибольшие шансы выиграть трофей. Вообще, сетка и жеребьевка были таковы, что «Реал», «Ман Сити», «ПСЖ» и «Бавария», главные фавориты, могли спокойно выходить в полуфиналы, минуя друг друга. То есть «Челси» должен был остановиться в четвертьфинале максимум. А после поражения во 2-м туре появилась мысль даже о том, что команда сойдет гораздо раньше – либо еще до старта плей-офф, либо в первом же матче навылет. Вместо этого «Челси» выиграл решающий поединок группового раунда, а затем – вообще все в плей-офф. За несколько десятков секунд до финального свистка матча с «ПСЖ» Мареска не мог сдержать улыбку. Очень старался, но не мог. Эта его искренняя эмоция – лучшая реклама КЧМ, на котором ФИФА заработала 2 миллиарда долларов.

Наша лента – про «Челси» и Мареску, но главный ее герой – режиссер трансляций КЧМ. Наш ключевой момент – это вот та улыбка тренера в конце и ее восприятие зрителем, поэтому нам нужно смотреть именно со стороны. А этот персонаж точно найдет лучший ракурс. Так вот, нашего звездного режиссера трансляций (пусть будет итальянцем, как и Энцо, по имени Лука – «свет») приглашают отработать ряд матчей на КЧМ. И сначала он немного колеблется, потому что читал, что некоторые топ-тренеры плохо отзываются о турнире. А если лично он топ, то зачем ему во время своего отпуска перед сезоном тратить силы и время на сомнительное соревнование? Но его убеждают деньги. Он скрежещет зубами, но говорит «да». В своих разговорах с женой, пока собирается, уверяет, что это шанс и о карьере – но та выводит его на чистую воду. Лука признается, что вместо отпуска едет зарабатывать. Ссора. Машина. Вокзал.

Наш Лука – профессионал своего дела, а еще – фанат «Наполи». Тот дважды за последние годы выиграл Серию А, но не поехал на КЧМ. Поэтому Лука предвзято относится к соревнованию. Честно говоря, не только из-за этого. Пока летит, читает статьи экспертов, которые говорят: КЧМ провалится. Затем узнает, что зрители вряд ли заполнят трибуны. Тогда Лука начинает сомневаться в своем решении: он летит в другую страну, чтобы гарантировать людям комфортный просмотр трансляций матчей, но что, если соревнования почти никто не будет смотреть? Тогда наш герой получит обещанные деньги, но... зачем стараться? В таком случае приключение действительно только ради заработка. Он и не думал, что он такой – готовый сорваться на другой конец света и рискнуть отношениями ради денег. Но жизнь подсвечивает эту его темную сторону. Лука с ироничной улыбкой читает новость «ФИФА заработает 2 миллиарда за турнир». Его первая же мысль: даже если так, то этот КЧМ будет последним, потому что равнодушные команды никому не интересны.

Лука отрабатывает на двух матчах первого тура. Как всегда, делает это безупречно. Разве что несколько раз намеренно пользуется возможностью осветить равнодушную реакцию футболистов и тренеров на голы, а еще – полупустые трибуны. Еще и окончательно впечатление от первых туров портят «Ювентус» и «Интер», которые не проигрывают. Лука даже не может написать на своей странице в соцсети, что «лучше бы поехал клуб из Неаполя». Турнир проходит скучно, жена отвечает нечасто, друзья шутят, что наш герой делает что-то никому не нужное. Лука откровенно грустит. Вплоть до плей-офф. А здесь он впервые попадает режиссером трансляции на матч «Челси». И впервые видит искреннюю радость от футболистов и тренеров. Он жадно выхватывает моменты эмоций от них для трансляции. Даже несколько злоупотребляет этим.

И тут у Луки возникает мысль, что, возможно, турнир не так уж и плох, если на нем есть хоть одна команда, для которой он настолько важен? Наш итальянец будет смотреть сначала четвертьфинальный, а затем – и полуфинальный матчи команды. Последний – уже со знанием, что будет работать на финале. Поэтому он будет болеть за «Челси» перед телевизором. Он будет жаждать, чтобы «синие» прошли в финал, потому что зачем нужен турнир, в котором единственная команда, которая хочет победить, не побеждает? Во время просмотра Лука будет критиковать коллегу-режиссера за то, что он мало показывает Мареску и футболистов, мало акцентирует внимание на эмоциях. Он будет размахивать руками и обещать себе и телевизору, что он-то в финале покажет все. И он действительно покажет. Покажет каждую яркую реакцию футболистов «Челси». И не пропустит главную – улыбку, которую не может сдержать Мареска в конце. Вот она – улыбка, которая позволит ФИФА заработать 2 миллиарда на турнире и через 4 года.

После матча Лука осознает, что КЧМ не только о деньгах – еще и о любви к своему делу и что тот дал ему нечто большее, чем дополнительную прибыль. Он будет садиться в самолет домой с улыбкой – этим и завершим. Главную роль сыграет Стэнли Туччи – американец итальянского происхождения. Сможет переживать за Мареску не только из-за одной родины, но и из-за одинаковой прически.

Все ради футбола

Жанр: комедия о желании заработать

Getty Images/Global Images Ukraine. Джани Инфантино

С самого начала было понятно, что обновленный КЧМ – это попытка заработать больше денег. Согласен, что реанимировать старый формат соревнования было необходимо, однако нынешняя попытка как минимум сыровата. Но Инфантино зашел уже слишком далеко, поэтому отступать уже не мог. ФИФА напортачила. Очень сильно. Несколько раз. Остановки во время поединков из-за непогоды – провал. Оформление турнира в пафосном золотом цвете – неудача. Перерыв в 20 или даже 25 минут в финале из-за выступлений звезд – трагедия для всего спорта. Трамп, который поднимает кубок вместе с футболистами «Челси» и таким образом портит им момент триумфа... Ну, сами понимаете. Но каждое интервью Инфантино – это о гордости. Он гордится тем, что создал. Искренне. И хочет развить свой успех через 4 года. Говорят, даже имеет идеи, как заработать боль... ой, то есть сделать соревнование еще лучше.

Сразу бью прицельно, главная роль – Марку Стронгу. Телосложение похожее, прическа – как у Инфантино, опыт съемок в стильной комедии есть. Что еще нужно? Начнет он свою историю в коридорах стадиона, на котором состоится первый матч КЧМ. Джанни блуждает по этим «лабиринтам», чтобы поздороваться со всеми важными футбольными личностями. Вот тренер, вот футболист, вот Месси, вот какая-то легенда, вот поп-звезда и так далее. Очень медленно Инфантино идет к своему месту в VIP-ложе. Успевает принять много поздравлений, но какая-то из приглашенных звезд говорит ему откровенно, что турнир – шляпа. Джанни парирует словами «вы сами все увидите и измените мнение». И все видят наполовину пустые трибуны и 0 голов в матче-открытии. Небольшое поражение нашего главного героя, который тут же отвечает на СМС-ку инвесторов: «Играли слабые команды. Топы начинаются завтра». Общение с инвесторами будет регулярным.

И каждый раз — эмоциональные качели. Здесь Джанни спрашивают, на что ему выделили деньги. На следующий день хвалят за стойкость духа после топ-поединка. И каждый раз Инфантино подстраивается, прыгает от «все лучшее будет потом» до «вы же видите, как круто здесь играют каждый день». Он нервничает, когда остается один и его никто не видит, но на публике – скала, человек-спокойствие, который верит в свой большой проект. Он рассказывает прессе, что создал это соревнование ради футбола, а после интервью спрашивает у помощников, сколько удалось заработать на сегодняшнем топ-матче. Джанни крутится как белка в колесе, чтобы выжать как можно больше денег из инвесторов, и именно поэтому запрещает тренерам-участникам КЧМ говорить что-то плохое о турнире и угрожает санкциями. Теперь топ-наставники называют его важным и «соревнованием лучших команд». А Джанни тычет этими заголовками в лицо своим инвесторам.

Квинтэссенция всего этого беспорядка — финал. Инфантино пытается исправить все неудачи, поэтому приглашает мировых звезд выступить в перерыве — даже ценой задержки старта второго тайма. Футбольное сообщество недовольно, но просмотры набирают обороты, поэтому Джанни все равно. Финальный штрих – его ответ «конечно, вы можете!» на вопрос Трампа, может ли тот отпраздновать успех вместе с «Челси» после финального свистка. Инфантино понимает, что это неправильно, но только для футбола и его болельщиков, а для него – прекрасно. Довольный Трамп – к будущим заработкам. Когда Джанни видит празднование Дональда рядом с Джеймсом, он улыбается ему. Неискренне. Затем он видит сообщение на телефоне: «Надеюсь, в 2029-м будет еще лучше». Теперь улыбается искренне. И отвечает своим сообщением: «Будет!». На этом заканчиваем. Выводы? Хочешь иметь все деньги мира – готовь колесо и беличий мех. Кино будет смотреться легко, потому что темп – бешеный. И смешно.

Прогноз погоды: молния

Жанр: драма с хэппи-эндом, где слабый побеждает

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«Окленд Сити» – полупрофессиональный клуб из Новой Зеландии. Футболисты команды в повседневной жизни имеют и другую профессию, но такой коллектив – лучший в регионе, поэтому не пригласить его ФИФА не имела права. Менеджер по продажам, фармацевт, агент по недвижимости – это лишь несколько должностей, которые занимают игроки «Окленда». Капитану ради участия в турнире пришлось уйти в отпуск за свой счет. Коллектив приехал на КЧМ в качестве туриста и без турнирных задач – и сразу проиграл 0:10. Конечно, его беспощадно критиковали. Затем он проиграл еще раз – уже 0:6. В последнем матче все также складывалось нелегко: «Окленд» пропустил первым. Сравнял на 52-й минуте, но было понятно, что не удержит 1:1... Однако матч приостановили из-за непогоды. А параллельный поединок продолжался. В какой-то момент оппонент «Окленда», который теперь знал результат другой игры, потерял мотивацию побеждать – и атаковал по инерции. Выполнил 81 кросс, но так и не забил второй раз. 1:1 для этих ребят – история.

Целых 2 матча «Окленда» на турнире останавливали из-за непогоды, поэтому я не удержусь: пусть наш главный герой будет метеорологом и, так уж получилось, футболистом этой команды. Лифт поднимается, наш персонаж, которого играет Том Холланд, что-то шепчет себе под нос: готовится к тяжелому разговору с боссом. Лифт останавливается, двери открываются, Том находит кабинет босса и стучит – и наконец он может говорить. Рассказывает, что сделал одно, другое, третье и так далее – вообще все, что только было возможно. Босс хвалит Тома, благодарит его за отличную работу и возвращается к делам. И тут наш герой наконец решается вспомнить «еще одно». И робко рассказывает, что «Окленд» приглашают на КЧМ и он очень хочет поехать, потому что это его первый и, возможно, последний шанс посоревноваться против лучших клубов мира. Босс отпускает Тома, но подчеркивает, что тот уходит в отпуск за свой счет и «будет должен».

Наш метеоролог-футболист выбегает из кабинета начальника, прыгает от радости, хвастается перед коллегами. Он дорабатывает день – и отправляется домой собирать вещи, готовиться. В командном чате появляется несколько сообщений «меня не отпустили» с грустными эмодзи от его партнеров по команде. Том понимает, что не все идет хорошо – но никто и не ожидает от его коллектива больших свершений в США. Надо просто играть в футбол. Этого достаточно. И он будет это делать. От нетерпения в последний день перед вылетом в США Том не может уснуть. Его покажут по телевизору! Обычно он прогнозирует погоду и остается невидимым для зрителя, но не в этот раз. Теперь все по-другому. Это его звездный час. Он засыпает только под утро. На следующий день команда отправляется на турнир.

Показываем каждого в первую очередь как человека, а не футболиста: кого-то жена отпустила только при условии, что он *вставить нужное*, кто-то думает больше не о футболе, а о возможности посетить *какой-то культурный объект в Америке*, кто-то планирует потратить заработанные на турнире деньги на приставку и т.д. Тренер пытается как-то направить своих подопечных – но у него не получается. В таком настроении команда проигрывает первый матч на турнире 0:10, игроки читают комментарии о себе в сети – и начинают психовать и нервничать. Один из них говорит, что «Бог сегодня был против нас». На второй матч они собираются – но проигрывают 0:1 по состоянию на перерыв. Кто-то из партнеров Тома шутит, что «лучше бы из-за непогоды матч закончился уже сейчас» и обращается к нему, чтобы тот дал такой «прогноз». И действительно, из-за непогоды поединок останавливают на несколько часов. Затем футболистов возвращают на поле – 0:6.

Шансов пройти дальше нет, босс Тома отправляет ему пассивно-агрессивное сообщение с намеком, что тот зря ехал. Все в команде грустят, но тренер находит слова в перерыве последней игры, чтобы подбодрить ребят. Поэтому они творят чудо – и сравнивают счет на 52-й минуте. Но вдруг снова непогода... Матч приостановлен, партнеры в шутку просят Тома побыстрее покончить с этими молниями. Потому что они чувствуют, что могут бороться, что у них получается. Перед самым выходом футболистов на поле они узнают: в параллельном матче «Бенфика» сенсационно обыграла «Баварию». Значит, их соперникам даже победа ничего не даст. Какая же это дизмораль! «Окленд» понимает: теперь именно он больше заинтересован в игре на результат. И выходит отбиваться, чтобы сохранить исторические 1:1. Соперник накатывается раз за разом, но из-за расхлябанности не может забить.

Оппонент исполняет столько навесов, что в конце комментатор поединка уже считает вслух: 55, 60, 65, 70, 71, 72, 73... Вот уже 81. Это рекорд, такого никогда не было. Готовится 82-й... Но рефери дает финальный свисток. Матч завершен. Футболисты «Окленда» неистово празднуют. Один из них, который уже упоминал Бога, отмечает со слезами радости на лице: «Бог послал молнию, чтобы мы победили. Он хотел, чтобы мы победили. Он хотел, чтобы у меня все получилось». Другой партнер обнимает Тома и шутливо благодарит, что «его команда» постаралась ради такой погоды. Том расплывается в улыбке. Последняя сцена: наш герой уже на работе и, когда приходит к выводу, что на следующей неделе следует ожидать молнии, улыбается, откидывается на спинку стула, смотрит на экран и шепотом говорит «спасибо!». На этом и завершаем. Стандартная спортивная драма – но с эмоциональным ядром и без «они победили всех». Приземленность придаст истории шарма и уникальности.