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Профессиональный бокс
20 июля 2025, 12:01 |
1071
2

Звезда сборной Украины одним словом отреагировал на победу Усика над Дюбуа

Андрей Лунин аплодирует успеху Александра

20 июля 2025, 12:01 |
1071
2
Звезда сборной Украины одним словом отреагировал на победу Усика над Дюбуа
Instagram. Андрей Лунин, Александр Усик и Анастасия Лунина

В ночь на 20 июля в Лондоне состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились представители супертяжелого веса. Вечер бокса был организован влиятельным промоутером Фрэнком Уорреном.

На ринге сошлись обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик и чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа. Украинский боксер нокаутировал соперника в пятом раунде и в третий раз в карьере завоевал все четыре пояса.

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На победу Александра одним словом в Instagram-stories отреагировал вратарь мадридского Реала и национальной сборной Украины по футболу Андрей Лунин:

«Браво 👏🔥».

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Александр Усик Даниель Дюбуа Александр Усик - Даниель Дюбуа Андрей Лунин Реал Мадрид
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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