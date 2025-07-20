Звезда сборной Украины одним словом отреагировал на победу Усика над Дюбуа

В ночь на 20 июля в Лондоне состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились представители супертяжелого веса. Вечер бокса был организован влиятельным промоутером Фрэнком Уорреном.

На ринге сошлись обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик и чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа. Украинский боксер нокаутировал соперника в пятом раунде и в третий раз в карьере завоевал все четыре пояса.

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На победу Александра одним словом в Instagram-stories отреагировал вратарь мадридского Реала и национальной сборной Украины по футболу Андрей Лунин:

«Браво 👏🔥».