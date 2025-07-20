Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.

Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).

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Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!

На победу Усика отреагировал защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко, который опубликовал соответствующий постер в своем Инстаграме.

Александр Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

ФОТО. Зинченко без слов отреагировал на то, как Усик уничтожил Дюбуа