ФОТО. Зинченко без слов отреагировал на то, как Усик уничтожил Дюбуа
Украинский боксер нокаутировал британца в пятом раунде
Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.
Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).
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Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!
На победу Усика отреагировал защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко, который опубликовал соответствующий постер в своем Инстаграме.
Александр Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
ФОТО. Зинченко без слов отреагировал на то, как Усик уничтожил Дюбуа
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