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  4. Милевский поздравил Усика с победой, вспомнив мем Александра
Профессиональный бокс
20 июля 2025, 10:42 |
2178
0

Милевский поздравил Усика с победой, вспомнив мем Александра

Украинец нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде

20 июля 2025, 10:42 |
2178
0
Милевский поздравил Усика с победой, вспомнив мем Александра
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 20 июля в Лондоне состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились представители супертяжелого веса. Вечер бокса был организован влиятельным промоутером Фрэнком Уорреном.

На ринге сошлись обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик и чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа. Украинский боксер нокаутировал соперника в пятом раунде и в третий раз в карьере завоевал все четыре пояса.

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Сразу по завершении поединка известный украинский экс-футболист Артем Милевский, который в свое время выступал за киевское Динамо и национальную сборную Украины, в своем Instagram-аккаунте опубликовал Stories, в которой поздравил Усика с победой:

«Саня, с победой. Don't push you horses».

Стоит пояснить, что «Don't push you horses» – это отсылка на свежий мем, который на пресс-конференции перед боем с Дюбуа создал сам Усик, сказав «Don't push the horses» и введя этим в ступор всех иностранцев.

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Александр Усик Даниель Дюбуа Александр Усик - Даниель Дюбуа Артем Милевский
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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