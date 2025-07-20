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  4. Свитолина без слов отреагировала на безумную победу Усика над Дюбуа
Профессиональный бокс
20 июля 2025, 09:08 |
2656
0

Свитолина без слов отреагировала на безумную победу Усика над Дюбуа

Элина поздравила украинского чемпиона

20 июля 2025, 09:08 |
2656
0
Свитолина без слов отреагировала на безумную победу Усика над Дюбуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

В ночь на 20 июля в Лондоне состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились представители супертяжелого веса. Вечер бокса был организован влиятельным промоутером Фрэнком Уорреном.

На ринге сошлись обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик и чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа. Украинский боксер нокаутировал соперника в пятом раунде и в третий раз в карьере завоевал все четыре пояса.

На победу украинского чемпиона отреагировала известная украинская теннисистка Элина Свитолина: «✊🏻🇺🇦», без слов отреагировала Элина.

На нашем сайте доступен обзор боя Усик – Дюбуа, в котором украинец не оставил шансов дерзкому британцу.

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Элина Свитолина Александр Усик Александр Усик - Даниель Дюбуа Даниель Дюбуа
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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