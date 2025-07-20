Известно, кто разыграет трофей грунтового турнира WTA 250 в Яссах

19 июля на грунтовом турнире WTA 250 в Яссах состоялись матчи 1/2 финала.

В решающем поединке трофей в Румынии разыграют Жиль Тайхман и Ирина-Камелия Бегу.

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Тайхман в полуфинальном поединке переиграла Сорану Кырстю. Жиль пробилась в пятый финал в карьере и первый с 2021 года. На ее счету два титула – оба в 2019 году.

Бегу справилась со своей соотечественницей и второй сеяной соревнований Жаклин Кристиан. Для Ирины Камелии это будет десятый финальный матч в карьере и первый с 2022 году. Бегу имеет в своем активе пять трофеев.

Финал в Яссах состоится 20 июля и начнется в 17:30 по Киеву.

WTA 250 Яссы. Пары 1/2 финала

Сорана Кырстя – Жиль Тайхман [6] – 4:6, 3:6

Ирина-Камелия Бегу [7] – Жаклин Кристиан [2] – 6:4, 6:4