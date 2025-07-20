Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Бокс
  3. Новости бокса
  4. Лучший игрок сборной Украины отреагировал на безумную победу Усика
Профессиональный бокс
20 июля 2025, 09:27 |
4142
1

Лучший игрок сборной Украины отреагировал на безумную победу Усика

Илья Забарный посетил бой

20 июля 2025, 09:27 |
4142
1
Лучший игрок сборной Украины отреагировал на безумную победу Усика
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.

Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).

Не пропустите все о боксе! Подписывайтесь на канал Уса Вусика в YouTube

Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!

Защитник «Борнмута» Илья Забарный, который был признан лучшим игроком сборной Украины в 2024 году, присутствовал на поединке и лаконично отреагировал на победу украинского чемпиона.

«Александр Усик – чемпион», – написал Забарный в Инстаграме.

Усик во второй раз в карьере объединил все пояса супертяжелого веса.

По теме:
ВИДЕО. Вот это встреча! Усик ответил Паркеру, будет ли с ним драться
«Оп, и все». Магучих поделилась впечатлениями от досрочной победы Усика
Милевский поздравил Усика с победой, вспомнив мем Александра
Леннокс Льюис Александр Усик Даниель Дюбуа Александр Усик - Даниель Дюбуа Илья Забарный
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(35)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника
Бокс | 20 июля 2025, 01:12 12
Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника
Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника

Влиятельный функционер хочет увидеть бой Александра против Мозеса Итаумы

Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа
Бокс | 20 июля 2025, 08:19 0
Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа
Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа

Британец поздравил украинца

Тайсон Фьюри назвал единственного боксера, который остановит Усика
Бокс | 20.07.2025, 02:48
Тайсон Фьюри назвал единственного боксера, который остановит Усика
Тайсон Фьюри назвал единственного боксера, который остановит Усика
Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и снова стал абсолютным чемпионом мира
Бокс | 20.07.2025, 00:39
Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и снова стал абсолютным чемпионом мира
Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и снова стал абсолютным чемпионом мира
Хижняк сделал важное заявление после победы Усика над Дюбуа
Бокс | 20.07.2025, 10:26
Хижняк сделал важное заявление после победы Усика над Дюбуа
Хижняк сделал важное заявление после победы Усика над Дюбуа
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dimonchik
А схуяли он найкращий гравец?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛЕОНЕНКО: «Самое смешное, что Туран хочет, чтобы Динамо ничего не выиграло»
ЛЕОНЕНКО: «Самое смешное, что Туран хочет, чтобы Динамо ничего не выиграло»
18.07.2025, 12:08 6
Футбол
Первое поражение при Туране. Шахтер уступил Триглаву в контрольном матче
Первое поражение при Туране. Шахтер уступил Триглаву в контрольном матче
18.07.2025, 12:22 69
Футбол
Эдди Хирн пояснил, почему Усик легко нокаутировал Дюбуа
Эдди Хирн пояснил, почему Усик легко нокаутировал Дюбуа
20.07.2025, 04:12
Бокс
Ни центом меньше. Жирона назвала минимальную сумму трансфера Цыганкова
Ни центом меньше. Жирона назвала минимальную сумму трансфера Цыганкова
18.07.2025, 22:56
Футбол
УСИК: «Даниэль, бесконечно благодарен, что ты это сделал для меня»
УСИК: «Даниэль, бесконечно благодарен, что ты это сделал для меня»
18.07.2025, 09:00
Бокс
Месси – второй, Пеле – четвертый. Определен лучший игрок в истории футбола
Месси – второй, Пеле – четвертый. Определен лучший игрок в истории футбола
18.07.2025, 23:13 9
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
20.07.2025, 00:01 1
Бокс
Что будет, если Дюбуа победит Усика в реванше
Что будет, если Дюбуа победит Усика в реванше
18.07.2025, 14:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем