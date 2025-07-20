Лучший игрок сборной Украины отреагировал на безумную победу Усика

Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.

Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).

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Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!

Защитник «Борнмута» Илья Забарный, который был признан лучшим игроком сборной Украины в 2024 году, присутствовал на поединке и лаконично отреагировал на победу украинского чемпиона.

«Александр Усик – чемпион», – написал Забарный в Инстаграме.

Усик во второй раз в карьере объединил все пояса супертяжелого веса.