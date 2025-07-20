Голкипер сборной Украины подколол Усика после безумной победы над Дюбуа

В ночь на 20 июля в Лондоне состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились представители супертяжелого веса. Вечер бокса был организован влиятельным промоутером Фрэнком Уорреном.

На ринге сошлись обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик и чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа. Украинский боксер нокаутировал соперника в пятом раунде и в третий раз в карьере завоевал все четыре пояса.

На победу украинского чемпиона отреагировал голкипер национальной сборной Украины Анатолий Трубин, подколовший украинского боксера: «Now can push the horses?» – написал Трубин. На пресс-конференции перед боем Усик сказал «don't push the horses», имея в виду «не гоните лошадей».

На нашем сайте доступен обзор боя Усик – Дюбуа, в котором украинец не оставил шансов дерзкому британцу.