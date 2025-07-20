Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Бокс
  3. Новости бокса
  4. Голкипер сборной Украины подколол Усика после безумной победы над Дюбуа
Профессиональный бокс
20 июля 2025, 07:59 | Обновлено 20 июля 2025, 09:10
6514
0

Голкипер сборной Украины подколол Усика после безумной победы над Дюбуа

Анатолий Трубин опубликовал stories в Instagram

20 июля 2025, 07:59 | Обновлено 20 июля 2025, 09:10
6514
0
Голкипер сборной Украины подколол Усика после безумной победы над Дюбуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

В ночь на 20 июля в Лондоне состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились представители супертяжелого веса. Вечер бокса был организован влиятельным промоутером Фрэнком Уорреном.

На ринге сошлись обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик и чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа. Украинский боксер нокаутировал соперника в пятом раунде и в третий раз в карьере завоевал все четыре пояса.

На победу украинского чемпиона отреагировал голкипер национальной сборной Украины Анатолий Трубин, подколовший украинского боксера: «Now can push the horses?» – написал Трубин. На пресс-конференции перед боем Усик сказал «don't push the horses», имея в виду «не гоните лошадей».

На нашем сайте доступен обзор боя Усик – Дюбуа, в котором украинец не оставил шансов дерзкому британцу.

По теме:
Свитолина без слов отреагировала на безумную победу Усика над Дюбуа
ФОТО. Лунин сфотографировался с Усиком и Лапиным на большом шоу бокса
Лебига обратился к Усику после безумного боя против Дюбуа
Анатолий Трубин Александр Усик Александр Усик - Даниель Дюбуа Даниель Дюбуа
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(78)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»
Бокс | 20 июля 2025, 02:36 4
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»

Британец отреагировал на победу над Дюбуа

Ломаченко шестью словами отреагировал на брутальную победу Усика над Дюбуа
Бокс | 20 июля 2025, 07:41 7
Ломаченко шестью словами отреагировал на брутальную победу Усика над Дюбуа
Ломаченко шестью словами отреагировал на брутальную победу Усика над Дюбуа

Василий назвал Александра «машиной»

Хирн рассказал, есть ли у восходящей звезды бокса шансы одолеть Усика
Бокс | 20.07.2025, 08:06
Хирн рассказал, есть ли у восходящей звезды бокса шансы одолеть Усика
Хирн рассказал, есть ли у восходящей звезды бокса шансы одолеть Усика
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
Бокс | 20.07.2025, 00:50
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
Что будет, если Усик победит Дюбуа в реванше
Бокс | 19.07.2025, 10:26
Что будет, если Усик победит Дюбуа в реванше
Что будет, если Усик победит Дюбуа в реванше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и снова стал абсолютным чемпионом мира
Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и снова стал абсолютным чемпионом мира
20.07.2025, 00:39 167
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я не хочу больше это слышать, не говорите такое об Усике»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я не хочу больше это слышать, не говорите такое об Усике»
18.07.2025, 10:00
Бокс
Не нужен клубу. Самый дорогой игрок в истории Ман Сити тренируется отдельно
Не нужен клубу. Самый дорогой игрок в истории Ман Сити тренируется отдельно
18.07.2025, 19:24 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал нового тренера
18.07.2025, 10:37
Футбол
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 июля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 июля
18.07.2025, 14:14
Футбол
«Не стоило этого делать». Юрист рассказал, как Мудрик сам себе навредил
«Не стоило этого делать». Юрист рассказал, как Мудрик сам себе навредил
18.07.2025, 23:56
Футбол
Карл ФРОЧ: «У Усика проблема, из-за этого он может проиграть»
Карл ФРОЧ: «У Усика проблема, из-за этого он может проиграть»
18.07.2025, 10:10 3
Бокс
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
19.07.2025, 01:55 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем