Стали известны финалисты турнира ATP 250 в Бостаде

19 июля на грунтовом турнире АТР 250 в Бостаде (Швеция) состоялись матчи 1/2 финала.

Первый сеяный Франсиско Черундоло потерпел поражение от Лучано Дардери, который имеет шестой номер посева.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Итальянец пробился в третий финал на уровне АТР в карьере и во второй в 2025 году. В конце марта он стал чемпионом соревнований идентичной категории в Марракеше.

В решающем поединке Бостада Дардери поборется против представителя Нидерландов Йеспера де Йонга, который в своем полуфинальном противостоянии справился с пятым сеяным Камило Уго Карабельи.

Де Йонг впервые в карьере сыграет в финале турнира АТР.

Финал в Бостаде начнется 20 июля в 15:00 по Киеву.

АТР 250 Бостад. 1/2 финала

Франсиско Черундоло [1] – Лучано Дардери [6] – 2:6, 6:3, 6:7 (3:7)

Камило Уго Карабельи [5] – Йеспер Де Йонг – 3:6, 6:7 (3:7)