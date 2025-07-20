Стали известны финалисты турнира ATP 250 в Бостаде
Трофей на соревнованиях в Швеции разыграют Лучано Дардери и Йеспер де Йонг
19 июля на грунтовом турнире АТР 250 в Бостаде (Швеция) состоялись матчи 1/2 финала.
Первый сеяный Франсиско Черундоло потерпел поражение от Лучано Дардери, который имеет шестой номер посева.
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Итальянец пробился в третий финал на уровне АТР в карьере и во второй в 2025 году. В конце марта он стал чемпионом соревнований идентичной категории в Марракеше.
В решающем поединке Бостада Дардери поборется против представителя Нидерландов Йеспера де Йонга, который в своем полуфинальном противостоянии справился с пятым сеяным Камило Уго Карабельи.
Де Йонг впервые в карьере сыграет в финале турнира АТР.
Финал в Бостаде начнется 20 июля в 15:00 по Киеву.
АТР 250 Бостад. 1/2 финала
Франсиско Черундоло [1] – Лучано Дардери [6] – 2:6, 6:3, 6:7 (3:7)
Камило Уго Карабельи [5] – Йеспер Де Йонг – 3:6, 6:7 (3:7)
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