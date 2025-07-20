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ATP
20 июля 2025, 07:50 |
22
0

Стали известны финалисты турнира ATP 250 в Бостаде

Трофей на соревнованиях в Швеции разыграют Лучано Дардери и Йеспер де Йонг

20 июля 2025, 07:50 |
22
0
Стали известны финалисты турнира ATP 250 в Бостаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Дардери

19 июля на грунтовом турнире АТР 250 в Бостаде (Швеция) состоялись матчи 1/2 финала.

Первый сеяный Франсиско Черундоло потерпел поражение от Лучано Дардери, который имеет шестой номер посева.

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Итальянец пробился в третий финал на уровне АТР в карьере и во второй в 2025 году. В конце марта он стал чемпионом соревнований идентичной категории в Марракеше.

В решающем поединке Бостада Дардери поборется против представителя Нидерландов Йеспера де Йонга, который в своем полуфинальном противостоянии справился с пятым сеяным Камило Уго Карабельи.

Де Йонг впервые в карьере сыграет в финале турнира АТР.

Финал в Бостаде начнется 20 июля в 15:00 по Киеву.

АТР 250 Бостад. 1/2 финала

Франсиско Черундоло [1] – Лучано Дардери [6] – 2:6, 6:3, 6:7 (3:7)
Камило Уго Карабельи [5] – Йеспер Де Йонг – 3:6, 6:7 (3:7)

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Франсиско Черундоло Камило Уго Карабельи Лучано Дардери Йеспер де Йонг ATP Бостад
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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